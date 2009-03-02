  1. استانها
  2. همدان
۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۸:۳۰

همدان در رتبه دوم ثبت اطلاعات صنایع‌دستی کشور قرار دارد

همدان - خبرگزاری مهر: معاون هنرهای سنتی و صنایع ‌دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان گفت: همدان دومین استان، از نظر ثبت رکوردهای موجود در بانک اطلاعات صنایع‌دستی کشور است.

احمد جعفرپور در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه بیش از 13 هزار رکورد اطلاعات همدان در بانک اطلاعات صنایع‌دستی کشور ثبت شده است، افزود: این اطلاعات شامل کارت شناسایی صنعتگری، پروانه بهره‌برداری، تعداد کارگاه‌های صنایع‌دستی، جواز تأسیس و سایر مربوط به اطلاعات هنرمندان همدانی است.

وی خاطرنشان کرد: طبق آخرین بررسی‌هایی انجام شده توسط معاونت هنرهای سنتی و صنایع‌دستی در بانک اطلاعات، استان همدان دومین استان از نظر ثبت رکوردهای موجود در این بانک است.

جعفرپور یادآور شد: در حال حاضر استان بوشهر در رده نخست ثبت در بانک اطلاعات صنایع‌دستی کشور قرار دارد.

وی ادامه داد: در بهمن ماه سال جاری 395 نفر در 11 رشته صنایع‌دستی در استان همدان آموزش دیده‌اند، عنوان کرد: آموزش به هنرجویان صنایع دستی در مراکز آموزشی استان در رشته‌های قلم‌زنی روی مس، نگارگری، منبت، رودوزی‌های سنتی، گلیم‌بافی، سراجی سنتی، معرق چوب، مرواربافی، نقاشی روی سفال و نقره کوبی انجام شده است.

جعفر پور تصریح کرد: با واگذاری آموزش صنایع‌دستی در سال جاری با دستورالعمل معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی هنرجویان راحت‌تر از مقوله آموزش بهره ‌مند می‌شوند.

کد مطلب 841323

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها