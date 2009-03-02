احمد جعفرپور در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه بیش از 13 هزار رکورد اطلاعات همدان در بانک اطلاعات صنایع‌دستی کشور ثبت شده است، افزود: این اطلاعات شامل کارت شناسایی صنعتگری، پروانه بهره‌برداری، تعداد کارگاه‌های صنایع‌دستی، جواز تأسیس و سایر مربوط به اطلاعات هنرمندان همدانی است.

وی خاطرنشان کرد: طبق آخرین بررسی‌هایی انجام شده توسط معاونت هنرهای سنتی و صنایع‌دستی در بانک اطلاعات، استان همدان دومین استان از نظر ثبت رکوردهای موجود در این بانک است.

جعفرپور یادآور شد: در حال حاضر استان بوشهر در رده نخست ثبت در بانک اطلاعات صنایع‌دستی کشور قرار دارد.

وی ادامه داد: در بهمن ماه سال جاری 395 نفر در 11 رشته صنایع‌دستی در استان همدان آموزش دیده‌اند، عنوان کرد: آموزش به هنرجویان صنایع دستی در مراکز آموزشی استان در رشته‌های قلم‌زنی روی مس، نگارگری، منبت، رودوزی‌های سنتی، گلیم‌بافی، سراجی سنتی، معرق چوب، مرواربافی، نقاشی روی سفال و نقره کوبی انجام شده است.

جعفر پور تصریح کرد: با واگذاری آموزش صنایع‌دستی در سال جاری با دستورالعمل معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی هنرجویان راحت‌تر از مقوله آموزش بهره ‌مند می‌شوند.