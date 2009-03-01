به گزارش خبرنگار مهر سردار عزیزالله رجب زاده پیش از ظهر امروز در همایش پیشگیری از جرم گفت: در حاشیه اتوبان آزادگان هفته‌ای 150 واحد مسکونی غیرمجاز متولد می‌ شود به شکلی که تا دو هفته پیش تعداد خانه‌ های غیرمجاز در این منطقه 700 واحد بود که این تعداد در حال حاضر به 900 واحد در حال ساخت رسیده است.

وی با اشاره به اینکه بدون درنظر گرفتن کانونهای جرم‌ خیز نمی‌توان اقدامات پیشگیرانه انجام داد افزود: منظور از کانونهای جرم‌خیز شهری مناطقی است که به دلیل واقع شدن در حاشیه شهرها مستعد تولید جرم برای بزهکاران است.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ تصریح کرد: می ‌توان پیش‌ بینی کرد که حاشیه اتوبان آزادگان در آینده یکی از کانونهای جرم‌خیز شهری خواهد بود.

وی ادامه داد: این مناطق پناهگاههایی برای بزهکاران محسوب می‌ شوند که از جمله آنها می ‌توان به منطقه خاک سفید در تهران که سالها پاتوق مجرمان بود اشاره کرد به شکلی که حتی پلیس هم ورود چندانی به این مکانها نداشت تا اینکه طی عملیاتی 387 خانه که محل ارتکاب انواع جرایم همچون موادفروشی، قتل، اختفای سارقان، متکدیان، موادفروشان و... بود شناسایی و پاکسازی شد و همچنین ساکنان این منطقه به شهرستانهای محل خود کوچ داده شدند.

سردار رجب زاده در ادامه پاکسازی پارک لویزان را از اقدامات پیشگیری پلیس عنوان کرد و گفت: نیروی انتظامی در سال 81 با شناسایی 8 نقطه در این پارک 700 تن را دستگیر کرد.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه برخی از مناطق جرم‌ خیز قابلیت اصلاح و پاکسازی دارند اظهارکرد: مکانهای جرم‌ خیز باید پاکسازی شده و مورد مراقبت قرار گیرند.

وی خاطرنشان کرد: برخی از مکانهای جرم‌ خیز مانند حلبی‌ آبادها را نمی ‌توان پاکسازی کرد در نتیجه باید مراقب بود که ساکنان این اماکن در سطح شهر پراکنده نشوند.