عمر مفید ساختمان در کشور بسیار کم است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد غرضی ظهر یکشنبه در همایش روز مهندسی در تالار فخرالدین اسعد گرگانی افزود: باید به گونه ای برنامه ریزی و مدیریت شود تا عمر مفید ساختمان در کشور به حدود 200 سال افزایش یابد.

وی اظهار داشت: هر روز بر میزان هزینه ها در کشور اضافه می شود و باید کار امروز را بهتر از دیروز انجام دهیم و نسبت به ارتقای دانش فنی و ضوابط در ساختمان سازی توجه بیشتری شود.

وی خاطرنشان کرد: باید تکنولوژی را غنی بخشیم تا عمر مفید ساختمان از 20 سال کنونی به 200 سال افزایش یابد، زیرا پیام صنعتی شدن آن است که محصول بهتر با قیمت مناسبتر تولید کنیم.

به گفته غرضی، برای ساخت شهر باید مقرارات شهرسازی و ساختمان سازی رعایت شود و برای کاهش خسارتها باید ضریب فنی و ایمنی ساختمان افزایش یابد.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشور از شکل گیری شرکت سرمایه گذاری نظام مهندسی ساختمان در کشور خبر داد و بیان داشت: سالها با نوسازی مدارس درگیر بودیم تا اجرای مقرارت توسط نظام مهندسی ساختمان صورت گیرد.

وی یادآور شد: یک دهه درگیر بودیم که قانون اجرای مقررات ملی ساختمان در مدارس حذف نشود و خوشبختانه پیشنهاد دولت در این زمینه رای نیاورد.

وی بودجه عمرانی و جاری کشور را 890 هزار میلیارد ریال اعلام و اضافه کرد: برای صرف بهینه این اعتبارات باید برنامه ریزی شود و فکر توسعه تکنولوژی در ساخت و سازها باشیم.

نماینده ولی فقیه در گلستان نیز گفت: تولید علم و پیشرفت بدون توجه به دانش و فناوری ممکن نیست و باید در ساخت و سازها به این فناوری نوین توجه شود.

آیت الله سیدکاظم نورمفیدی بیان داشت: چرا شهرها و خانه های ما زیبا نیست درحالیکه اسلام دین زیبایی بوده و باید به زیباسازی شهرها توجه ویژه ای شود.

در این آیین از شماری از مهندسان نمونه گلستان قدردانی شد.