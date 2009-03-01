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۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۳۵

درگفتگو با مهر عنوان شد:

شرکت 30 کشور در کنفرانس فلسطین/ احتمال حضور بلژیک و هلند

شرکت 30 کشور در کنفرانس فلسطین/ احتمال حضور بلژیک و هلند

عضو کمیته دفاع از حقوق مردم فلسطین گفت: کنفرانس حمایت از فلسطین که قرار است اواخر هفته جاری برگزار شود، با استقبال خوب پارلمان های کشورهای اسلامی و عربی مواجه شده است.

محمدرضا میرتاج الدینی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اعلام این مطلب اظهار داشت: پس از دعوت از پارلمان های کشورهای اسلامی و غیر اسلامی تا کنون 30 کشور اعلام آمادگی کرده‌اند در سطح رئیس و نایب رئیس در این اجلاس شرکت کنند.

وی افزود: شخصیت های حامی فلسطین از کشورهای مختلف در این اجلاس حاضر خواهند شد.

میرتاج الدینی خاطر نشان کرد: توافق حاصل شده در مصر بین گروه های فلسطینی به هر چه با شکوه تر برگزار شدن این کنفرانس کمک خواهد کرد.

وی درادامه این گفتگو خاطر نشان کرد: در روز افتتاحیه، سران حاضر در کنفرانس سخنرانی خواهند کرد و بعد از ظهر نیز روسای گروه های فلسطینی و روسای مجالس کشورهای حاضر سخنرانی می کنند.

بلژیک و هلند از جمله کشورهای غیر اسلامی هستند که برای حضور در این اجلاس اعلام آمادگی کرده اند.

کد مطلب 841331

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