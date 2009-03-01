شهرداری تهران از 15 اسفند به استقبال بهار می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدباقر قالیباف در حاشیه مراسم افتتاح کانون همیاران محبت که صبح امروز در تالار وحدت برگزار شد با اشاره به اینکه اعتبارات شهرداری در حوزه فرهنگی شامل دو بخش است گفت: سال 87 مجموعه اعتبارات تعهدی و نقدی در بخش فضاهای فرهنگی و کالبد فرهنگی شهر بالغ بر 400 میلیارد تومان و در بخش فعالیتهای فرهنگی حدود 130 میلیارد تومان بوده است و در سال 88 نیز اعتبارات فعالیتهای فرهنگی رشد داشته و به حدود 142 میلیارد تومان رسیده است.

وی در پاسخ به این سئوال که چه زمانی شاهد رعایت اخلاق در ایستگاههای مترو و خطوط بی آرتی خواهیم بود اظهارداشت: نه در خطوط مترو و بی آر تی بلکه در همه شؤون زندگی باید این مهم را رعایت کینم و طبیعتا تاکید ما نیز بر همین است.

شهردار تهران افزود: البته ما نیز به عنوان مدیر باید باید امکانات مناسب را در شهر فراهم کنیم تا ‌شهروندان هم از این امکانات به درستی بتوانند استفاده کنند.

قالیباف در پاسخ به این سئوال که چرا مسئولان دولتی یا مدیران شهری در ساعات پیک از مترو بازدید نمی ‌کنند تا مشکلات شهروندان ملموس تر باشد بیان داشت: درست است که من با اتوبوس و مترو جابجا نمی‌شوم اما هر روز آن را کنترل می‌کنم اما طبیعی است وقتی در شهری که ظرفیت و امکانات 9 میلیون سفر را دارد روزانه 15میلیون سفر انجام شود به وجود آمدن این تراکم طبیعی است و برای رفع این مشکل باید بخش مترو و حمل و نقل عمومی را توسعه داد.

شهردار تهران در پاسخ به خبرنگاری که درباره نگاه مردم به شهرداری پرسید اظهار داشت : نظرسنجیهای انجام شده از شهروندان نشان می‌دهد نگاه آنها به شهرداری روز به روز روند مثبت تری پیدا می‌کند اما تا نقطه مطلوب فاصله زیاد است.

قالیباف درباره اقدامات شهرداری در طرح استقبال از بهار نیز خاطرنشان کرد: از 15 اسفند تا 15 فروردین طرح استقبال از بهاردر سطح شهر اجرا خواهد شد.

وی افزود: قول می دهیم که شهروندان در حوزه زیباسازی، فضای سبز، ‌حمل و نقل، خدمات و... در فصل بهار شهر را زیباتر و سرسبزتر خواهند دید.