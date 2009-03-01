سئوال نمایندگان از وزیران بهداشت و آموزش و پرورش اعلام وصول شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، موسی قربانی عضو هیئت رئیسه مجلس پیش از پایان جلسه علنی امروز موارد وصول شده به هیئت رئیسه مجلس را قرائت کرد.

بر این اساس سئوال نادر قاضی پور نماینده ارومیه از وزیر بهداشت در خصوص علت عدم پذیرش دانشجویان با رتبه های علمی بالا در آزمون کارشناسی ارشد سال 87 و از وزیر آموزش و پرورش در خصوص علت عدم استخدام قبول شدگان آزمون استخدامی سال 85 و آموزشیاران نهضت سواد آموزی اعلام وصول شد.

نماینده قائنات در مجلس همچنین سئوال ناصری نماینده گرگان از وزیر بهداشت در خصوص بی توجهی به وضعیت مدیریتی بیمارستان های دولتی را اعلام وصول کرد.