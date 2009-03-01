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۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۳۳

در جلسه امروز مجلس؛

سئوال نمایندگان از وزیران بهداشت و آموزش و پرورش اعلام وصول شد

سئوال نمایندگان از وزیران بهداشت و آموزش و پرورش اعلام وصول شد

پیش از پایان جلسه علنی امروز مجلس سئوال نمایندگان گرگان و ارومیه از وزیران بهداشت درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش اعلام وصول شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، موسی قربانی عضو هیئت رئیسه مجلس پیش از پایان جلسه علنی امروز موارد وصول شده به هیئت رئیسه مجلس را قرائت کرد.

بر این اساس سئوال نادر قاضی پور نماینده ارومیه از وزیر بهداشت در خصوص علت عدم پذیرش دانشجویان با رتبه های علمی بالا در آزمون کارشناسی ارشد سال 87 و از وزیر آموزش و پرورش در خصوص علت عدم استخدام قبول شدگان آزمون استخدامی سال 85 و آموزشیاران نهضت سواد آموزی اعلام وصول شد.

نماینده قائنات در مجلس همچنین سئوال ناصری نماینده گرگان از وزیر بهداشت در خصوص بی توجهی به وضعیت مدیریتی بیمارستان های دولتی را اعلام وصول کرد.

کد مطلب 841334

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