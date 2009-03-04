محمدجواد فلسفی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: در سطح کشور 152هزار نفر مقرری ‌بگیر بیمه بیکاری وجود دارد که برای این تعداد در سال حدود چهار ‌هزار و 500 میلیارد ریال بیمه بیکاری پرداخت می‌شود.



وی با اشاره به اصلاحیه قانون کنونی بیمه بیکاری گفت: قانون کنونی بیمه بیکاری، مانع رسیدن مقرری بگیران بیمه بیکاری به حق واقعی شان است بنابراین اصلاحیه توسط وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی تهیه شده است و به زودی برای تصویب تقدیم دولت و مجلس خواهد شد.

مدیرکل پیشگیری از بیکاری کارگران وزارت کار و امور اجتماعی اظهار داشت: محورهای عمده اصلاحیه پیشنهادی قانون بیمه بیکاری مطرح و پس از دریافت و جمع‌بندی نظرات ارائه شده از سوی کمیته تخصصی، ویرایش نهایی صورت خواهد گرفت.

فلسفی خاطر نشان کرد: کاهش هزینه‌ها، پایین آوردن سطح مقرری ‌بگیران بیمه بیکاری و اشتغال مجدد این افراد از اهداف این اصلاحیه است.