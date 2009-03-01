همایش کشوری کمیته های شیر مدارس ایران در گرگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، بررسی مشکلات توزیع شیر مدارس و جمع بندی نظرات کارشناسان از مهمترین اهداف این همایش یکروزه اعلام شد.

حسن نظری عامل توزیع شیر مدارس چهارمحال و بختیاری در این نشست گفت: 167 هزار دانش آموز در این استان زیر پوشش شیر رایگان قرار دارند که 39 درصد شیر در این مدارس به صورت استرلیزه و 61 درصد شیر به صورت پاستوریزه ارائه می شود.

وی افزود: با توجه به تصویب حدود 40 مصوبه، متاسفانه مجموعه استانداری با کارگروه همکاری مطلوبی ندارد و بحث پستهای سازمانی از جمله مشکلات این استان در این زمینه است.

احمد احمدیان عامل توزیع شیر مدارس خراسان رضوی نیز گفت: یک میلیون و 850 هزار نفر در خراسان رضوی زیر پوشش اجرای طرح شیر رایگان قرار دارند که با 22 کارخانه در این زمینه قرداد منعقد کرده ایم.

وی افزود: سال جاری 51 میلیون پاکت شیر پاستوریزه در 62 نوبت به دانش آموزان ارائه شد و مشکلی از نظر ارائه شیر به دانش آموزان وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون 250 مورد بازدید کمیته های شهرستانی و 110 مورد بازدید استانی شده و بحث رسیدگی به کیفیت شیر از مهمترین مشکلات است.