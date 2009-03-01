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۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۰۴

همایش کشوری کمیته های شیر مدارس ایران در گرگان برگزار شد

همایش کشوری کمیته های شیر مدارس ایران در گرگان برگزار شد

گرگان - خبرگزاری مهر: همایش کشوری کمیته های شیر مدارس ایران با شرکت عاملین توزیع شیر مدارس استانهای کشور ظهر یکشنبه در باشگاه فرهنگیان گرگان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، بررسی مشکلات توزیع شیر مدارس و جمع بندی نظرات کارشناسان از مهمترین اهداف این همایش یکروزه اعلام شد.

حسن نظری عامل توزیع شیر مدارس چهارمحال و بختیاری در این نشست گفت: 167 هزار دانش آموز در این استان زیر پوشش شیر رایگان قرار دارند که 39 درصد شیر در این مدارس به صورت استرلیزه و 61 درصد شیر به صورت پاستوریزه ارائه می شود.

وی افزود: با توجه به تصویب حدود 40 مصوبه، متاسفانه مجموعه استانداری با کارگروه همکاری مطلوبی ندارد و بحث پستهای سازمانی از جمله مشکلات این استان در این زمینه است.

احمد احمدیان عامل توزیع شیر مدارس خراسان رضوی نیز گفت: یک میلیون و 850 هزار نفر در خراسان رضوی زیر پوشش اجرای طرح شیر رایگان قرار دارند که با 22 کارخانه در این زمینه قرداد منعقد کرده ایم.

وی افزود: سال جاری 51 میلیون پاکت شیر پاستوریزه در 62 نوبت به دانش آموزان ارائه شد و مشکلی از نظر ارائه شیر به دانش آموزان وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون 250 مورد بازدید کمیته های شهرستانی و 110 مورد بازدید استانی شده و بحث رسیدگی به کیفیت شیر از مهمترین مشکلات است.

کد مطلب 841337

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