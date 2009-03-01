سند توسعه کارآفرینی باید در یزد تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، فلاح زاده در چهارمین جشنواره تجلیل از کارآفرینان برتر استان یزد اظهار داشت: نقش کارآفرینان در توسعه اقتصادی و ایجاد زیرساختها،‌ اشتغالزایی پایدار، فقرزدایی،‌ افزایش امید در جامعه، کاهش آسیبهای اجتماعی،‌ استقرار و توسعه عدالت، ایجاد رقابت سالم در جهت سازندگی، تولید و فتح قله های کرامت بسیار حائز اهمیت است برای پررنگ تر شدن این نقش مهم باید حمایت مسئولان بیش از گذشته باشد.

وی بحث عدالت را در همه ابعاد بدون کار و تلاش بی نتیجه خواند و افزود: کار،‌ تلاش و کوشش نیز بدون خلاقیت و نوآوری به روز نبوده و نیازمندی جامعه را تامین نمی کند و عدالت، پیشرفت، خلاقیت و کارآفرینی به یکدیگر گره خورده و تفکیک ناپذیرند.

فلاح زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تاکیدات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران همچنین رهبر معظم انقلاب بر کارآفرینی،‌ تولید ثروت و حمایت از سرمایه گذاران مشروع در جهت آبادانی کشور،‌ عنوان کرد: سرمایه گذاران و کارآفرینان در این کشور به منزله مجاهدان در راه خدا و دارای ارزش و مقام هستند.

استاندار یزد با تاکید بر پیوند بخشهای علمی و اجرایی کشور ادامه داد: رویکرد کارآفرینانه در آموزشهای مراکز عالی، ایجاد رشته های کارآفرین با توجه به قابلیتهای صنعتی و معدنی استان یزد، ترویج و تشویق تلاش کارآفرینان توسط رسانه ها، برنامه ریزی در خصوص حل مشکلات واحدهای کارآفرین و راه اندازی فعال و موثر بنیاد توسعه کارآفرینی استان یزد از جمله مواردی است که باید به آنها توجه ویژه ای صورت گیرد.