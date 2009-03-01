تاکید امام جمعه تبریز بر لزوم استفاده از منابع فقهی در تربیت جوانان

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، آیت‌الله محسن مجتهد شبستری ظهر امروز در جمع مربیان پرورشی آموزش و پرورش آذربایجان شرقی، افزود: مربیان پرورشی باید با استفاده از منابع و کتب فقهی و ارائه آنها به دانش آموزان نسبت به رفع مشکلات پیش آمده تلاش نمایند.

امام جمعه تبریز با تاکید بر رسالت بزرگ و خطیر مربیان پرورشی در مدارس اظهارداشت: این مربیان جهت رفع نیازهای فقهی دانش آموزان و جوانان وظیفه ای حساس بر عهده دارند که عمل به آن مطالعات عمیق و به روزی را می طلبد.

امام جمعه تبریز توجه به تربیت صحیح و اسلامی جوانان را نیاز اصلی جامعه دانست و اظهار داشت: اگر امروز به مسئله مهم و حیاتی تربیت جوانان از سوی خانواده ها، مدارس و دانشگاه ها بی اهمیتی قایل شویم فردا برای جبران کمبودها بسیار دیر خواهد بود.

وی تصریح کرد: در حالی که امروز دنیای غرب با استفاده از انواع ترفندها و توطئه‌ها در پی به انحطاط کشاندن جوامع اسلامی هستند، نباید نسبت به چنین مسائلی بی توجه بود بلکه باید با تمام قوا و استفاده از تجربیات گذشته به مقابله با آنها برخاست.

آیت الله مجتهدشبستری یادآور شد: هم اکنون استکبار جهانی و غرب برای ترویج اندیشه‌های الحادی و ایجاد شبهه در بین جوانان تلاش فراوانی می کند.

به گفته وی از آنجایی که روح و فکر جوانان انعطاف پذیر است باید مراقب بود تا چنین تفکراتی در بین جوانان ایران اسلامی رواج نیابد.

شبستری گفت: بدین سبب در مدارس و دانشگاه های کشور مساله تربیت باید در راس و اولویت برنامه های آموزشی قرار بگیرد تا با استفاده از آموزه‌های دینی و اسلامی نسبت به شبهه‌های ایجاد شده در بین جوانان پاسخ های منطقی و قانع کننده به آنها داده شود.