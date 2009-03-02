20 حلقه چاه آب در خوزستان حفر شد

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: این تعداد حلقه چاه در مدت دو ماه به منظورتامین آب آشامیدنی روستائیان در شهرستانهای بهبهان، گتوند، رامهرمز، باغملک، شوش، شوشتر، مسجد سلیمان و دزفول حفر شده است.

غلامعلی خلیف پور هزینه اجرای این طرحها را 66 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: با بهره برداری از این طرحها بیش از 112هزار نفر از ساکنان مناطق روستایی استان از مزایای آب آشامیدنی سالم و بهداشتی به مدت 25سال بهره مند می شوند.

وی نصب 30 دستگاه موتور پمپ، لایروبی و مرمت 10 آبگیر، راه اندازی و تعمیر 112 دستگاه تانکر آبرسان را از دیگر اقدامات انجام شده برای تامین آب روستاهای استان برشمرد .

