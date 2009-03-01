به گزارش خبرنگار مهر، مهندس محمود خسروی امروز در مراسم اعطای پروانه به برندگان وایمکس، شبکه های پر سرعت را به عنوان زیربنای ارائه سرویسهای پیشرفته دانست و گفت: وایمکس (WIMAX) به عنوان یکی از جدیدترین فناوریهایی است که تاکنون به منظور ایجاد شبکه های باند وسیع عرضه شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر این فناوری در دو استاندارد ثابت و سیار عرضه می شود، افزود: با بهره گیری از آخرین پیشرفتهای فنی حوزه مخابرات بی سیم، راه برای توسعه شبکه ها و دسترسی به شبکه های پر سرعت با پوششی بسیار وسیع هموار می شود و امکان رفع نیارهای کاربران باند وسیع فراهم می شود.

خسروی با اشاره به وضعیت وایمکس در جهان اظهار داشت: تا پایان سال 2008 بیش از 200 اپراتور در سطح جهان خدمات WIMAX را عرضه کرده اند که پیش بینی می شود تا سال 2012 این رقم به 538 اپراتور در سطح جهان برسد.

وی با بیان اینکه منطقه خاورمیانه سهمی 4 درصدی از کل پیاده سازیها و توسعه جهانی وایمکس داشته است، اضافه کرد: پیش بینی ها نشان می دهد تا سال 2012 تعداد کشورهای تحت پوشش این شبکه به 201 کشور از مجموع 234 کشور برسد که این حکایت از گسترش وسیع این فناوری در دنیا و اقبال عموم نسبت به آن دارد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات ادامه داد: بررسیهای صورت گرفته بر روی عوامل موثر بر رشد تعداد مشترکان در مناطق مختلف دنیا نشان می دهد که کاربران جهانی این فناوری از 300 مشترک در سال 2006 به 131 میلیون نفر در سال 2011 خواهد رسید و میزان سرمایه گذاری در این حوزه در این سال به 26 میلیارد دلار می رسد.

وی با اشاره به وضعیت باند وسیع و WIMAX در کشور اظهار داشت: کشور ما نیز با داشتن جمعیتی جوان و صنعتی رو به رشد، حرکتهایی را به سوی توسعه همه جانبه مخابرات باند وسیع آغاز کرده است به طوری که از سال گذشته سازمان تنظیم مقررات، مطالعات اولیه در زمینه صدور مجوز وایمکس را آغاز کرد و پس از تهیه متن پروانه، اسناد مزایده و تصویب آن در کمیسیون تنظیم مقررات، روال قانونی برای واگذاری مجوز در دستور کار قرار گرفت.

خسروی با بیان مراحل واگذاری مجوزها خاطرنشان کرد: این مجوزها برای یک دوره 6 ساله در نظر گرفته شده است که امکان تمدید برای 5 سال دیگر را نیز دارد و به دارندگان آن اجازه می دهد تا خدمات WIMAX را همراه با خدمات VOIP به کاربران خانگی و تجاری ارائه دهند.

وی همچنین یادآور شد: با توجه به اقدام جدید این سازمان در برگزاری مزایده و ارائه مجوز برای راه اندازی و ارائه سرویس بر اساس شبکه های وایمکس، راه برای توسعه فناوریهای نوین هموار شده است.