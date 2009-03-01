طرح استقبال از بهار از امروز در ارومیه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمد ستارپور در نشست خبری در تشریح اقدامات این نهاد برای استقبال از میهمانان نوروزی افزود: برای اجرای طرح استقبال از بهار ستاد ویژه‌ای با مشارکت ادارات، سازمان‌های وابسته و شهرداری‌های مناطق ارومیه تشکیل شده است که همکاری همشهریان نیز در آن تاثیرگذار است.

وی رسیدگی به وضعیت عمومی پارک‌های سطح شهر، فعال کردن سرویس‌های بهداشتی، رفع نواقصات و بازسازی وسایل تفریحی این پارک‌ها، رسیدگی و بازسازی آبخوری‌های پارک‌ها و آماده‌سازی دهکده ساحلی چی‌چست برای پذیرش مهمانان نوروزی از جمله اقدامات اساسی این نهاد برشمرد.

وی از آمادگی سازمان آتش‌نشانی برای مقابله با حوادث چهارشنبه سوری و تصادفات خبر داد و خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در ایام نوروز نظارت بر عملکرد میادین روز میوه و ساماندهی بازارهای روز از جمله اولویت‌های اساسی است.

معاون خدمات شهری شهرداری ارومیه همچنین شست و شوی معابر شهری، پاکسازی دیوارها، رنگ‌آمیزی تابلوها و علائم راهنمایی و رانندگی، راه‌اندازی آبنماها، کاشت گل‌های بهاری و نهال‌کاری در سطح شهر را از دیگر برنامه‌های این طرح عنوان کرد.

وی خاطر نشان کرد: در اجرای این طرح سازمان تاکسیرانی و اتوبوسرانی ارومیه با انجام تعمیرات داخلی و بیرونی، شست و شو و آراستگی خودروهای عمومی، تاکسی‌ها و اتوبوس‌های شهری در اجرای طرح استقبال از بهار به شهرداری کمک‌رسانی می‌کند.

ستارپور یادآور شد: تقویت اکیپ‌های واحد کنترل و نظارت در زمینه جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در تعطیلات نوروزی، تقویت و اقدام جدی اکیپ‌های سد معبر مناطق در رفع سد معبر و لکه‌گیری معابر عمومی با هماهنگی معاونت فنی و عمرانی را از دیگر برنامه‌های در دست اقدام این نهاد است.