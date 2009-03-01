تحقق مدیریت واحد شهری در برنامه پنجم توسعه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، عباس دهقان بعد از ظهر امروز در جمع شماری از خبرنگاران اظهار داشت: به همین منظورپیگیری وزارت کشور به ویژه در حوزه معاونان امور اجتماعی و شوراها و امور عمرانی نیاز است.

وی تصریح کرد: با وجود آئین‌نامه‌ها و مقررات غنی شوراها، طرح موضوع مدیریت واحد شهری به‌عنوان یک ضرورت در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه بی‌دلیل نبوده است.

دهقان ادامه داد: متاسفانه هنوز هم حوزه مدیریت شوراها در حوزه شهرداری‌ها خلاصه شده این در حالی است که این نوع نگرش به شوراها با روح قانون و هدف قانون‌گذار سازگار نیست.

رئیس شورای اسلامی استان بوشهر گفت: پس از سفرهای استانی انتظار هم‌استانی‌های بوشهری این است که در اجرای مصوبات تسریع شود و استان بوشهر از نتیجه این تصمیمات در زمان مقرر منتفع شود.