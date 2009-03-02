65 درصد مردم استان مرکزی تحت پوشش خدمات تامین اجتماعی هستند

کیومرث طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: از این تعداد، 200 هزار نفر بیمه شده اصلی و 32 هزار نفر مستمری بگیر هستند.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته پنج طرح اساسی در استان شروع شده اضافه کرد: تعدادی از این طرحها به بهره برداری و تعدادی در حال بهره برداری است.

وی با اشاره به اجرای طرح تامین کارت سلامت در استان مرکزی اظهار داشت: طرح ملی تامین کارت سلامت در اراک و شازند در حال اجرا است که خدمات نوین در زمینه سیستم الکترونیک و خدمات مطلوبی به بیمه شدگان می دهد و در آینده شاهد بهره برداری از این طرح خواهیم بود.

وی تصریح کرد: این طرح یکی از طرحهای ملی سازمان تامین اجتماعی کشور است که پس از پایان دوره آزمایش و جمع آوری نتایج آن در سراسر کشور به اجر در می آید.