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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۱۴

اختصاص بودجه نامناسب به خراسان رضوی از کم کاری مسئولان است

مشهد - خبرگزاری مهر: نائب رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی با بیان اینکه بودجه سال 88 در استان نا کافی است گفت: یکی ازعلل مطلوب نبودن اعتبارات به استان، کم کاری برخی از مسئولان استانی و دستگاههای اجرایی است.

علی بروغنی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: یکی ازعلل مطلوب نبودن این اعتبارات، کم کاری برخی از مسئولان استانی و دستگاههای اجرایی است  که در صورت ارائه برنامه های متنوع و پیگیری آنها اعتبارات بیشتری برای استان در نظرگرفته می شد.

نایب رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی با بیان اینکه بودجه استان خراسان رضوی درسال آتی با توجه به پایین بودن این استان در بسیاری از شاخصه های توسعه کافی نیست خاطر نشان کرد: در بودجه 88  استان به اموری نظیرآموزش و پرورش، جاده ها و راههای روستایی، بهداشت و درمان و اشتغال زایی توجه چندانی نشده است.

نماینده مردم سبزوار در مجلس با اشاره به ورود سالانه 20 میلیون زائر به استان گفت: مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی به منظور توسعه زیرساختهای لازم برای پذیرائی از زائرین امام هشتم در مشهد و شهرستانها و سایر مسیرهای ارتباطی به این شهر در حال انجام پیگیری برای اختصاص ردیف بودجه مستقل به این امور است.

وی همچنین بودجه در نظرگرفته شده برای آب شهرستان مشهد و استان را ناکافی عنوان کرد.

کد مطلب 841362

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