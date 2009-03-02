مسلم پورقاسمیان در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این سامانه با تلاش کارشناسان گروه IT و متخصصان شرکت ذهن زیبا راه ‌اندازی شده است.

وی با بیان اینکه امروزه با توجه به رشد روز افزون کاربران اینترنت در ایران، نیاز به سرویس‌ها و خدمات بر پایه وب بیش از پیش احساس می ‌شود، تصریح کرد: این سامانه نخستین سرویس خود را با نام سرویس سرمایه در گردش دام و طیور در خدمت کاربران قرار داده است و به زودی سرویس‌های دیگر نیز به این بخش افزوده می ‌شوند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی صرفه‌ جویی در وقت ارباب ‌رجوع و کارکنان سازمان‌ها، تسریع در انجام امور، پایین آمدن هزینه ‌ها و امکان گزارشگری در هر زمان و مکان از سیستم را برخی از مزایای این سیستم عنوان کرد.

پورقاسمیان از اختصاص مبلغ 600 میلیون ریال اعتبار به منظور تامین یارانه شکر زنبورداران خسارت دیده از خشکسالی و سرما خبر داد و گفت: در راستای سیاست‌های حمایتی وزارت جهاد کشاورزی از خسارت دیدگان خشکسالی و سرما مبلغ 600 میلیون ریال اعتبار از محل ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در قالب اجرای عملیات اضطراری خشکسالی به منظور تامین یارانه 300 تن شکر برای زنبورداران استان اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه برای هر کلنی زنبور عسل پنج کیلوگرم شکر در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: به ازای هر کیلوگرم شکر مبلغ دو هزار ریال یارانه از محل اعتبار فوق تامین می‌شود.