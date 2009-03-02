15 میلیارد ریال به اجرای طرح جامع آلودگی هوای اراک اختصاص یافت

هوشنگ بازوند در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: از این مبلغ هشت میلیارد و 700 میلیون ریال به شهرداری اراک، دو میلیارد ریال به منابع طبیعی، یک میلیارد و 300 میلیون ریال به محیط زیست و بقیه به شرکت آب منطقه ‌ای مرکزی اختصاص یافته است.

وی گفت: تمام دستگاه‌ هایی که از این اعتبار استفاده می‌ کنند باید در حداقل زمان با مبادله موافقتنامه نسبت به دریافت اعتبار مورد نظر طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک که از محل درآمدهای پیش ‌بینی نشده دولت اختصاص یافته است اقدام و برای دریافت آن به خزانه مراجعه کنند.

به گفته بازوند، در صورت تعلل دستگاه‌ ها در مبادله موافقتنامه امکان از دست رفتن اعتبار پیش ‌بینی شده وجود دارد که‌ برای جلوگیری از آن سرعت در مبادله توافقنامه‌ها برای دریافت این مبالغ ضروری است.

طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک به عنوان یکی از هفت شهر آلوده کشور، سال گذشته به عنوان اولین طرح در نوع خود در دولت به تصویب رسید اجرای کامل این طرح در اراک، نیازمند میلیارد تومان اعتبار است و قرار است از سال آینده صاحب ردیف بودجه شود.