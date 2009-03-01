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۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۵۶

فناوری نانو به کمک جشنواره مجسمه‌های شنی می‌آید

فناوری نانو به کمک جشنواره مجسمه‌های شنی می‌آید

نخستین بار در ایران در جشنواره مجسمه‌های شنی "خلیج فارس ـ صلح و دوستی ملل" از فناوری نانو برای ماندگاری آثار خلق‌شده استفاده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، استفاده از فناوری نانو می‌تواند باعث استقامت آثار شنی حتی در ارتفاع چهار متر شود، در حالی که در رویدادهای مشابه، آثار شنی از آن جهت که در ابعاد بیش از یک متر ماندگار نیستند، از بین می‌روند.

جشنواره مجسمه‌های شنی "خلیج فارس ـ صلح و دوستی ملل" از ۲۵ اسفند همزمان با هفته وحدت، روز جهانی صلح و سالروز بمباران شیمیایی حلبچه در گناوه آغاز می‌شود و تا ۱۰ فروردین ادامه دارد. برپایی غرفه صنایع دستی ۳۰ استان و جشنواره محصولات غذایی و غذاهای سنتی و اجرای گروه‌های موسیقی از دیگر برنامه‌های این جشنواره است.
کد مطلب 841377

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