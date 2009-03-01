ابر مساعد باروری در کرمان وجود ندارد

سید مهدی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: به دلیل عدم بارش مناسب باران در سال جاری و تداوم خشکسالی طرح باروری ابرها در کرمان در دستور کار قرار گرفت اما از ابتدای شروع این طرح یعنی از 20 دی ماه سال جاری عملا به دلیل نبود ابرهای مناسب فقط در 2 نوبت شاهد باروری ابرهای مساعد به وسیله تزریق "یودید نقره" در ابرها بودیم.

وی گفت: این طرح همچنان در کرمان ادامه دارد و همه روزه نقشه های هواشناسی توسط کارشناسان در مرکز باروری ابرها در کرمان مورد بررسی قرار می گیرد اما پس از باروری ابرهای در دو نوبت در بهمن ماه به دلیل نبود ابرهای مساعد باوری انجام نشده است.

وی افزود: پس از تزریق "یدید نقره" در ابرهای مساعد در کرمان خوشبختانه در یک مقطع شاهد بارش چشمگیر برف و باران در شهرستانهای رفسنجان و سیرجان و همچنین در سرشاخه های رودخانه هلیل رود بودیم.

موسوی اضافه کرد: هدف از این طرح بارش در منابع آبی استان و تجدید این منابع برای تامین آب مصرفی می باشد به همین دلیل نتیجه این باروری در شهرا ها مشاهده نمی شود.

وی گفت: نتیجه نهایی این طرح در پایان 4 ماه زمان اجرای باروری ابر در کرمان مشخص می شود اما پیش بینی می شود که با اجرای طرح در پایان شاهد 10 تا 15 درصد افزایش بارش باشیم.

