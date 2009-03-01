هفت هزار نفر از آذربایجان غربی عید نوروز به مناطق جنگی سفر می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سردار محمد عالیقدر در نشست خبری افزود: این افراد شامل گروههای بسیج دانش آموزی، دانشجویی، بسیج ادارات و فرهنگیان خانواده های نیروهای مسلح، بسیج محلات و اقشار مختلف مردم در قالب 180 کاروان راهیان نور از 13 اسفندماه سالجاری تا 15 فروردین ماه سال آینده راهی مناطق جنگی کشور می شوند.ژ

وی خرمشهر، اروند رود، شلمچه، منطقه عملیاتی فتح المبین، فکه، آبادان، طلائیه و هویزه را از جمله مناطقی مورد بازدید برشمرد و اظهار داشت: امسال تعداد زائران داوطلب برای بازدید از مناطق جنگی کشور در استان نسبت به سالهای گذشته دو هزار نفر رشد نشان می دهد.

عالیقدر با اشاره به تشکیل ستادهای هماهنگی اعزام کاروان راهیان نور در سطح کلیه شهرستانهای با همکاری ادارات و فرمانداریها و نیز مرکز استان خاطرنشان کرد: برای آسایش و راحتی افراد اعزامی به مناطق جنگی از استان سه محل مناسب اسکان در شهرستانهای اهوازو خرمشهر در نظر گرفته شده است.

این مسئول الهام گیری از رشادت ها ودلیری های رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس،تحکیم پیوند ارزشی فرهنگی بین نسل جوان هشت سال دفاع مقدس با نسل های آینده، ثبت و ضبط و انتقال ارزشها، ارمانهای والای هشت سال دفاع مقدس و فضا سازی فرهنگی در جهت صیانت از دستاوردهای ارزشی آن دوران را از جمله اهداف اعزام کاروان راهیان نور به مناطق جنگی ذکر کرد.

عالیقدر همچنین از برپایی جشنواره ره آورد سرزمین نور در تمای سطوح دانشگاهی و ...خرداد ماه امسال در استان خبر داد و گفت: در قالب این جشنواره که با هدف خلق آثار ادبی و هنری از هشت سال دفاع مقدس و ثبت و ضبط حرکت معنوی کاروان راهیان نور برگزار می شود 40 نفر به مشهد مقدس اعزام خواهند شد.

وی همچنین با تاکید بر صیانت و حراست از ارزشهای سی سال انقلاب اسلامی و هست سال دفاع مقدس حضور نسل جوان در این حرکت های معنوی را ضامن بقای فرهنگ ایثار و شهادت در کشور دانست.