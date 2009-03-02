خانه کتاب از پروژه بانک اطلاعات نسخ خطی جهان خارج می شود

محسن پرویز معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره علت خروج موسسه خانه کتاب از طرح مشارکت در بارگذاری بانک اطلاعات نسخ خطی جهان گفت: خانه کتاب هیئت امنای مستقل دارد و رئیس این هیئت هم آقای اشعری (رئیس کتابخانه ملی) است و شاید از همین بابت است که دوستان مسئول در خانه کتاب هم تا کنون در طرح بانک اطلاعات نسخ خطی همکاری کرده‌اند.

وی افزود: اگرچه بخشی از فعالیتهای خانه کتاب مورد حمایت معاونت فرهنگی وزارت ارشاد هم هست اما قطعاً همکاری در طرح مذکور در برنامه‌های سال آتی این موسسه نخواهد بود.

پرویز با اشاره به پیشینه شکلگیری این بانک اضافه کرد: بانک اطلاعات نسخ خطی اگر چه امروز به بار نشسته اما در راه‌اندازی آن تنها مجری بانک (ناصر گلباز) فعالیت نکرده‌ و دست کم 7، 8 موسسه دیگر در راه‌اندازی آن مشارکت داشته‌اند و در واقع پروژه بزرگی است اما به گمان من متولی آن کتابخانه ملی و مرکز اسناد آن است نه معاونت فرهنگی وزارت ارشاد و اصولاً ما در سرفصلهای بودجه‌ای‌ سال آینده نیز چیزی برای این مورد پیش بینی نکرده‌ایم.

وی گفت: این بانک پروژه‌ای است که از گذشته ناتمام باقی مانده و مربوط به قراردادی بود که سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد با مجری آن بسته بود. آن زمان برای اینکه پروژه راه بیفتد ما به نوعی با بهره گیری از منابع در اختیارمان- چه مالی و چه غیر مالی و انسانی از قبیل نفوذ در حوزه‌های کاری - سعی کردیم به شکلی قانونی مشکلات سر راه را برطرف کنیم تا کار بر زمین نماند.

معاون فرهنگی وزارت ارشاد ادامه داد: اما وقتی کار به سرانجام رسیده دیگر قرار نیست ما در وظیفه دیگران دخالت کنیم و بخواهیم کار آنها را به جای خودشان انجام دهیم. قطعاً خانه کتاب در آن بخشی که ما از آن حمایت می‌کنیم کمکی برای این موضوع دریافت نخواهد کرد اما اگر بخواهد از سایر منابع از جمله از هیئت امنای این موسسه استفاده کند ما مانع کار نمی‌شویم.



نخسین بانک اطلاعاتی نسخ خطی جهان در ایران مرداد ماه امسال به طور مشترک و همزمان در موسسه خانه کتاب و کتابخانه ملی ایران رونمایی شد. بانک اطلاعاتی مذکور نتیجه تلاش 9 ساله ناصر گلباز است که با همکاری دفتر چاپ و نشر وزارت ارشاد، مرکز پژوهشی میراث مکتوب و موسسه خانه کتاب و کتابخانه ملی اطلاعات فهارس نسخ خطی جهان را جمع آوری کرده است.

تا کنون 280 هزار رکورد که هر کدام از آنها بیش از دو میلیون "فیلد" را در خود جای داده در این بانک اطلاعاتی به ثبت رسیده و با استفاده از آن می‌توان پی‌برد که کدام نسخه خطی در کدام شهر یا روستای کشور وجود دارد و از این طریق به اطلاعات موجود در آن دسترسی پیدا کرد.

در این بانک اطلاعاتی که نشانی اینترنتی آن www.aghabozorg.ir است امکان جستجو در مشخصه‌های کتابشناسی و نسخه شناسی به صورت مجزا و نیز قابلیت دسترسی به اطلاعات نسخ خطی موجود در کتابخانه‌های آمریکای شمالی، اروپا، شبه قاره، جهان عرب و آسیا فراهم شده ‌‌است.