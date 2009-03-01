جریان اصولگرا به دنبال اجماع روی احمدی نژاد است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در حاشیه برگزاری جلسه علنی امروز مجلس در جمع خبرنگاران پارلمانی، با اشاره به دیدار اخیر خود با شهردار تهران که پس از اعلام کاندیداتوری خاتمی انجام شده، از قول وی اظهار داشت: قالیباف در این دیدار تاکید کرده اگر خاتمی یا میر حسین موسوی کاندیدا شوند، وارد عرصه انتخابات نخواهد شد.

زاکانی با تاکید بر اینکه قالیباف همچنان بر این قید برای حضور در انتخابات پابرجاست، در پاسخ به این سئوال که آیا با وجود کاندیداتوری خاتمی، کاندیداتوری قالیباف منتفی است یا نه، گفت: اینکه حضور قالیباف کاملا منتفی است یا نه را از شخص قالیباف بپرسید. من همین اندازه مطلع هستیم که قالیباف بر قیدی که گذاشته، اصرار دارد و با این قید در شرایط فعلی محلی برای ورود وی به عرصه انتخابات نیست.

نماینده تهران با بیان اینکه قالیباف به دنبال ایجاد همگرایی میان اصولگرایان است، گفت: وی همچنان راه وحدت را دنبال می کند.

زاکانی در پاسخ به این سئوال که آیا قالیباف همزمان با احمدی نژاد کاندیدا خواهد شد یا نه، تصریح کرد: قالیباف به دنبال وحدت میان اصولگرایان هستند و در حال حاضر جریان اصولگرا به دنبال وحدت در حمایت از کاندیداتوری آقای احمدی نژاد است.

دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی درپاسخ به اینکه آیا این تشکل دیداری با رئیس جمهور برای اعلام حمایت از کاندیداتوری دوباره وی داشته است یا خیر، خاطر نشان کرد: تا کنون دیداری با احمدی نژاد نداشتیم اما جریان اصولگرا به این نتیجه رسیده است که تداوم گفتمان اصولگرایی در حاکمیت در گرو وحدت و همگرایی اصولگرایان است.

وی گفت : جریان اصولگرا در این زمینه بیشترین امکان را برای حضور و استمرار ریاست جمهوری احمدی نژاد می بیند.

نماینده تهران در خصوص فعالیت های انتخاباتی اصلاح طلبان نیز گفت: صحنه رقابت نشان می دهد که حضور کاندیدای اصلاح طلبان به ایجاد وحدت میان اصولگرایان کمک کرده است کما اینکه با کاندیداتوری آقای خاتمی احتمال اجماع بر احمدی نژاد افزوده شده است.

وی در خصوص علت حمایت رهپویان انقلاب اسلامی از کاندیداتوری احمدی نژاد نیز یادآور شد: وی به ارزش ها و شعارهای انقلاب پایبند است دولت نهم دولت تلاشگر و فعالی است و با جرات و جسارت به عرصه هایی ورود یافته است که دوم خردادی ها و دولت های گذشته جرات ورود به آن را نداشتند.

وی خاطر نشان کرد: به خاطر دارم آقای خاتمی در پایان دوره ریاست جمهوری اش در پاسخ به اینکه چه آرزویی دارید، گفت: امیدوارم که اصلاح یارانه ها عملیاتی شود. ایشان آرزویی داشتند که اصلا در زمینه شعارهایشان نبود و اتفاقا اصولگرایان بر مبنای آن کار خودشان را آغاز کردند.