کمیسیون تلفیق پرداخت نقدی بخشی از یارانه ها را پذیرفت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی مفتح پس از جلسه امروز یکشنبه این کمیسیون در جمع خبرنگاران اعلام کرد: درآمد حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در راستای هدفمند کردن یارانه‌ها برای سال آینده 20 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به اینکه کمیسیون تلفیق پیش از این 8 هزار و 400 میلیارد تومان به عنوان منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها و قیمت حامل‌های انرژی تصویب کرده بود، یاد آور شد: رئیس‌جمهور در نامه خود تصریح کرد‌ه بود ‌اگر 34 هزار میلیارد تومان به طور خالص از قیمت حامل‌های انرژی به دست آید 25 درصد آن در رابطه با هزینه‌های جاری و عمرانی و 60درصد برای بازتوزیع بین 7 دهک اجتماعی و 15 درصد آن برای بازتوزیع میان واحدهای تولیدی درنظر گرفته می‌شود تا از این طریق آسیب‌های اقشار مدنظر جبران شود.



سخنگوی کمیسیون تلفیق تاکید کرد: کمیسیون تلفیق بر اساس مکانیزم در نظر گرفته شده در آیین‌نامه داخلی در رای گذشته خود تجدید نظر نمود و از میان پیشنهادات مطرح شده نهایتا با 20 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در راستای هدفمند کردن یارانه‌ها موافقت کرد.

وی درعین حال با تاکید بر اینکه از این رقم 8 هزار و 500 میلیارد تومان به منظور هزینه‌های جاری و عمرانی در اختیار دولت قرار می‌گیرد و مابقی آن برای بازتوزیع بین دهک‌های در نظر گرفته شده خانواده‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی مطرح می‌ شود، یاد آور شد: تعیین میزان حامل‌های انرژی و سهم هر یک از واحدهای خانوار و صنعتی از این رقم بر عهده دولت است.



مفتح در پایان این نکته را متذکر شد که دولت با تصمیم کمیسیون تلفیق موافق است؛ اما تصمیم کمیسیون، پیشنهادی به نمایندگان ملت به حساب می‌آید و تصمیم نهایی در این زمینه هنگام بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس اتخاذ خواهد شد.