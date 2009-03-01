واگذاری پروژه‌ های اجرایی دستگاهها به تشکلهای غیردولتی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا افشار امروز در نشست خبری هشتمین همایش "آیه ‌های ایثار و تلاش" در پاسخ به سئوالی در مورد حمایت از تشکلهای غیر دولتی مردم نهاد توسط وزارت کشور گفت:‌ حمایتی که تا کنون از این سازمانها صورت می‌گرفته کمک مالی ناچیزی به آنها بوده که حتی کفاف هزینه های قند و چای آنها نیز نمی شده است اما هفته گذشته با ابلاغ نامه ‌ای به وزارتخانه‌ ها و دستگاههای اجرایی پیشنهاد شد که این دستگاهها با عقد قرارداد با سازمانهای غیر دولتی، اجرای پروژه‌ها و برنامه‌های خود را در صورت صلاحدید به آنها واگذار کنند.

وی افزود: برای اجرایی کردن این پیشنهاد بزودی تفاهمنامه‌ هایی در همین خصوص با دستگاهها و وزارتخانه ‌ها منعقد و با تک تک آنها در این خصوص صحبت خواهد شد.

معاون امور اجتماعی، فرهنگی و شوراهای وزارت کشور در مورد همایش آیه های ایثار و تلاش نیز گفت: این همایش 14 و 15 اسفند در مشهد مقدس برگزار و طی آن از زنان فرهیخته ایثارگر تجلیل خواهد شد.

افشار در ادامه اظهار داشت: ستاد آیه‌ های ایثار و تلاش با همکاری نهادهایی همچون وزارت دفاع، نیروی انتظامی، ارتش، بسیج، سپاه، وزارت بهداشت، سازمان میراث فرهنگی، صداوسیما، استانداری و بنیاد شهید به منظور تجلیل از خانواده های ایثارگر و معرفی چهره‌های فرهیخته این قشر از هشت سال پیش کار خود را آغاز کرده است.

معاون امور اجتماعی، فرهنگی و شوراهای وزارت کشور گفت: در این همایش 150 نفر از زنان فرهیخته ایثارگر دارای مدارج علمی یا کسب مقام منطقه‌ای، ملی و بین المللی شناسایی شده اند و روز اختتامیه از 20 نفر از این زنان تجلیل می شود.

افشار درباره محورهای همایش آیه های ایثار و تلاش نیز افزود: بررسی ابعاد هنر ارزشی و راهکارهای ترویج فرهنگ ایثار و ایثارگری، ارزیابی نقش تربیتی و توسعه سرمایه انسانی با تاکید بر تاثیرات فناوریهای پیشرفته و اثرات اجتماعی آن بررسی نقش آفرینی زنان در توسعه مدیریت کشور و همچنین وضعیت جایگاه زنان در اجتماع، بررسی نگرش فرهنگی اجتماعی به ایثار و ایثارگری و... از جمله محورهای این همایش است.

وی گفت: کمیسیون تخصصی نیز با حضور صاحبنظران و فرهیختگان ایثارگر در حاشیه این همایش تشکیل شده است که محورهای عنوان شده مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.