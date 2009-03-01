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۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۳۲

افشار خبر داد:

واگذاری پروژه‌ های اجرایی دستگاهها به تشکلهای غیردولتی

واگذاری پروژه‌ های اجرایی دستگاهها به تشکلهای غیردولتی

معاون امور اجتماعی، فرهنگی و شوراهای وزارت کشور گفت: با ابلاغ نامه‌ای به وزارتخانه‌ها پیشنهاد شد که این دستگاهها با عقد قرارداد با نهادهای غیر دولتی اجرای طرحهای خود را به آنها واگذار کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا افشار امروز در نشست خبری هشتمین همایش "آیه ‌های ایثار و تلاش" در پاسخ به سئوالی در مورد حمایت از تشکلهای غیر دولتی مردم نهاد توسط وزارت کشور گفت:‌ حمایتی که تا کنون از این سازمانها صورت می‌گرفته کمک مالی ناچیزی به آنها بوده که حتی کفاف هزینه های قند و چای آنها نیز نمی شده است اما هفته گذشته با ابلاغ نامه ‌ای به وزارتخانه‌ ها و دستگاههای اجرایی پیشنهاد شد که این دستگاهها با عقد قرارداد با سازمانهای غیر دولتی، اجرای پروژه‌ها و برنامه‌های خود را در صورت صلاحدید به آنها واگذار کنند.

وی افزود: برای اجرایی کردن این پیشنهاد بزودی تفاهمنامه‌ هایی در همین خصوص با دستگاهها و وزارتخانه ‌ها منعقد و با تک تک آنها در این خصوص صحبت خواهد شد.

معاون امور اجتماعی، فرهنگی و شوراهای وزارت کشور در مورد همایش آیه های ایثار و تلاش نیز گفت: این همایش 14 و 15 اسفند در مشهد مقدس برگزار و طی آن از زنان فرهیخته ایثارگر تجلیل خواهد شد.

افشار در ادامه اظهار داشت: ستاد آیه‌ های ایثار و تلاش با همکاری نهادهایی همچون وزارت دفاع، نیروی انتظامی، ارتش، بسیج، سپاه، وزارت بهداشت، سازمان میراث فرهنگی، صداوسیما، استانداری و بنیاد شهید به منظور تجلیل از خانواده های ایثارگر و معرفی چهره‌های فرهیخته این قشر از هشت سال پیش  کار خود را آغاز کرده است.

معاون امور اجتماعی، فرهنگی و شوراهای وزارت کشور گفت: در این همایش 150 نفر از زنان فرهیخته ایثارگر دارای مدارج  علمی یا کسب مقام منطقه‌ای، ملی و بین المللی شناسایی شده اند و روز اختتامیه از 20 نفر از این زنان تجلیل می شود.

افشار درباره محورهای همایش آیه های ایثار و تلاش نیز افزود: بررسی ابعاد هنر ارزشی و راهکارهای ترویج فرهنگ ایثار و ایثارگری، ارزیابی نقش تربیتی و توسعه سرمایه انسانی با تاکید بر تاثیرات فناوریهای پیشرفته و اثرات اجتماعی آن بررسی نقش آفرینی زنان در توسعه مدیریت کشور و همچنین وضعیت جایگاه زنان در اجتماع، بررسی نگرش فرهنگی اجتماعی به ایثار و ایثارگری و... از جمله محورهای این همایش است.

وی گفت: کمیسیون تخصصی نیز با حضور صاحبنظران و فرهیختگان ایثارگر در حاشیه این همایش تشکیل شده است که محورهای عنوان شده مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

کد مطلب 841385

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