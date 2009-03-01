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۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۲۹

70 درصد از بیماران ام اس خراسان رضوی را زنان تشکیل می دهند

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر خراسان رضوی گفت: 70 درصد از بیماران ام اس در استان را زنان تشکیل می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی خوش گفتار ظهر امروز در جمع خبرنگاران در محل هلال احمر خراسان رضوی افزود: در حال حاضر400 بیمار ام اس در خراسان رضوی زیر پوشش خدمات ویژه هلال احمر قراردارد که 70 درصد زن و بقیه مرد هستند.

معاون درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر خراسان رضوی با اشاره به اینکه در سال 1379 تنها دو بیمار ام اس تحت پوشش خدمات هلال احمر قرار داشت گفت: با مجهز شدن امکانات تشخیص طبی شمار بیماران ام اس در خراسان رضوی هر روز در حال افزایش است.

خوش گفتار افزود: کلیه داروهای مصرفی بیماران ام اس وارداتی بوده و هلال احمر تامین کننده آن است.

وی بیان کرد: داروخانه هلال احمر خراسان رضوی نخستین مرکز ارایه خدمات به بیماران صعب العلاج از جمله ام اس است.

معاون درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر خراسان رضوی گفت: خوشبختانه بیماران ام اس در ردیف بیماران خاص قرار داشته و زیرپوشش چتر بیمه ای هستند.

کد مطلب 841386

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