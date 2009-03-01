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۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۱۷

چاپ اشعار سپهری به زبان بلغاری در صوفیه

چاپ اشعار سپهری به زبان بلغاری در صوفیه

گزیده اشعار "سهراب سپهری" شاعر و نقاش ایران پس از ترجمه و انتشار به زبان‌های مختلف این‌بار به زبان بلغاری در صوفیه منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "گزیده اشعار سهراب سپهری" به کوشش وابستگی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران، ترجمه و در بلغارستان چاپ و منتشر شد.

این کتاب به دو زبان فارسی و بلغاری در 89 صفحه توسط خانم "اسلاونا گرگوا"، از زبان فارسی به زبان بلغاری ترجمه شده است.

 کتاب "گزیده اشعار سهراب سپهری" به زبان بلغاری در نخستین نوبت چاپ، در تیراژ 1000 نسخه منتشر شد.

سهراب سپهری شاعر و نقاش ایرانی بود که در ۱۵ مهر ۱۳۰۷ در کاشان متولد شد وی از مهم‌ترین شاعران معاصر ایران است. شعرهای این شاعر معاصر ایرانی تاکنون به زبان‌های بسیاری از جمله انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی و ایتالیایی ترجمه شده است.

کد مطلب 841388

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