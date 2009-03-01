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۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۲۹

تونی بلر برای نخستین بار وارد غزه شد

تونی بلر برای نخستین بار وارد غزه شد

یک منبع دیپلماتیک انگلیس از ورود نماینده کمیته چهارجانبه در خاورمیانه و نخست وزیر سابق این کشور به نوارغزه برای نخستین بار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، تونی بلر به زودی از مدرسه وابسته به سازمان ملل متحد در نوارغزه دیدن خواهد کرد.

وی در حالی برای اولین بار از غزه دیدن می کند که همواره به دلیل عدم سفر به این منطقه مورد انتقاد قرار گرفته است.

لازم به ذکر است که کمیته چهارجانبه فردا در حاشیه کنفرانس بازسازی غزه در شرم الشیخ نشست برگزار خواهد کرد.

کمیته چهارجانبه روند سازش خاورمیانه متشکل از اتحادیه اروپا، آمریکا، سازمان ملل متحد و روسیه است.

تونی بلر در ژوئن 2007 به عنوان نماینده کمیته چهارجانبه در خاورمیانه منصوب شد.

کد مطلب 841394

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