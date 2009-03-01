رفتار گردان بدتر از برخورد رضایی و بداوی نبود

محمد گردان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: فرزند من چندی پیش تخلفی را مرتکب شد. در این مدت هیچ فردی به این موضوع نپرداخت که چرا این بازیکن خوش اخلاق و با آیته چنین عملی را مرتکب شده است با این حال همه به خصوص رسانه ها و مطبوعات به فرزند من تاختند و او را از یک بازیکن کم حاشیه به بازیکنی خطاکار مبدل ساختند.

وی ادامه داد: گزارشگر بازی پرسپولیس - ابومسلم مشهد در نیمه اول این بازی شهاب را دروازه بانی در حد تیم ملی خواند اما در نیمه دوم این بازی و پس از حرکت شهاب او را آنچنان تخریب کرد که شاید تا مدت‌ها نتواند از نظر روحی و روانی به حالت عادی باز گردد.

پدر شهاب گردان با مقایسه تخلفاتی که پیش از این در فوتبال ایران رخ داده با آنچه که فرزندش در دیدار پرسپولیس - ابومسلم انجام داد، افزود: آیا رفتار فرزند من از درگیری که بین رحمان رضایی و علی بداوی در یک مسابقه ملی رخ داد بدتر بود که اینگونه با او برخورد شد و این بازیکن را گوشه گیر و منزوی کرد؟ شاید اگر پیش از این با محمود فکری و سعید لطفی به علت برخورد با توپ جمع کن‌های اصفهان و مشهد برخورد می شد دیگر چنین اتفاقاتی در صحنه فوتبال رخ نمی داد.

گردان در خصوص اظهارات مجتبی شریفی، رئیس کمیته انضباطی فدراسیون در یکی از برنامه های تلویزیونی با هدف کاهش جریمه بازیکن خاطی تیم فوتبال ابومسلم مشهد گفت: بنده از آقای شریفی خواسته بودم تا موضوع بیماری من را مطرح کند اما ایشان به گونه‌ای وانمود کرد که با نظر خود این موضوع را مطرح کرده است. ایشان در این مدت پیگیر ماجرای محرومیت گردان بوده و درددل مرا گوش کرده است. تاکنون نیز از هیچ تلاشی در این زمینه دریغ نکرده است.

وی خاطر نشان کرد: من نمی خواهم کار فرزندم را توجیه کنم اما نباید با این بازیکن جوان و با آتیه به گونه ای برخورد شود که آینده او به خطر بیافتد.

گردان در خاتمه با ابراز تشکر از حمید استیلی و وحید شمسایی گفت: این دو قهرمان ملی ایران در برنامه های ورزشی سیما از فرزند من حمایت کرده اند که جا دارد از آنها تشکر کنم. بدون شک حمایت آنها مایه دلگرمی ماست.