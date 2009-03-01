هواپیمای آنتونوف 124 در فرودگاه بین المللی پیام بر زمین نشست

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، به زمین نشستن این هواپیما برای دومین بار در فرودگاه پیام، واقع در منطقه ویژه اقتصادی پیام در روز گذشته با هماهنگی پرسنل و عوامل پرواز انجام شد.

هواپیمای یادشده حامل سه فروند بالگرد مربوط به سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی بود که بار آن به آسانی تخلیه شد.

دو فروند دیگر از بالگردهای سازمان هلال احمر نیز در تاریخ نهم بهمن ماه به فرودگاه بین المللی پیام وارد شده بود که با توجه به امکانات و مزایای منطقه ویژه اقتصادی پیام، کار مونتاژ و چکآپ پروازی بالگردها در پیام انجام می شود.

آنتونوف 124 سنگین ترین هواپیمای باری جهان است.