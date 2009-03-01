تیم والیبال پیکان قهرمان زودهنگام لیگ 87 شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرنوشت فصل جاری مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با شکست بیم بابل در دیدار مقابل پیکان و قهرمانی زودهنگام مدافع عنوان قهرمانی مشخص شد.

تیم پیکان که در دیدارهای نیم فصل نخست رقابت‌ها اولین و تنها شکست خود را مقابل بیم بابل متحمل شده بود، امروز در دیدار برگشت مقابل این تیم به پیروزی 3 برصفر دست یافت تا همچون سال گذشته در فاصله یک هفته باقی مانده تا پایان بازی‌ها قهرمانی خود را مسجل کرده باشد. پیکان در این بازی در سه ست و با نتایج (25 بر 22)، (25 بر 20) و (25 بر 19) به پیروزی دست یافت.

شاگردان مصطفی کارخانه که با احتساب امتیاز به دست آمده در بازی امروز 45 امتیازی شده و به صدر جدول رده‌بندی صعود کردند، در شرایطی جشن قهرمانی زودهنگام خود را برپا کردند که سایپا به دلیل حذف شهرداری همدان امروز با استراحت اجباری روبرو بود.

تیم پیکان دیدار پایانی خود در مسابقات لیگ برتر را چهارشنبه هفته آینده مقابل سایپا برگزار می‌کند که با یک امتیاز کمتر در رده دوم جدول قرار دارد. این دیدار حتی اگر با پیروزی قاطعانه شاگردان فرید صائبی همراه باشد نیز هیچ تاثیری در صدرنشین بازی‌ها نخواهد داشت. مگر اینکه سازمان لیگ فدراسیون والیبال در مورد تجدید برگزاری دیدار پادیسان گنبد و پیکان که در هفته بیست و دوم رقابت‌ها به دلیل حاضر نشدن گنبدی‌ها برگزار نشد، تصمیم جدیدی اتخاذ کند. سازمان لیگ پیکان را برنده 3 بر صفر (25 بر صفر، 25 بر صفر و 25 صفر) این بازی معرفی کرده است.

برنامه سایر دیدارهای هفته بیست و پنجم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به این شرح است:

* سنگ آهن بافق یزد - فولاد ارومیه

* پتروشیمی بندرامام - بانک صادرات ایران

* گل گهرسیرجان - برق کرمان

* داماش گیلان - دانشگاه آزاد تهران

* پادیسان گنبد - ارتعاشات صنعتی تهران