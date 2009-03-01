تنظیم برنامه پنجساله به تفریح دولت و مجلس تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ظهر امروز در همایش علمی - پژوهشی درآمدی بر کارنامه نظام جمهوری اسلامی ایران ضمن تحلیل ابعاد مختلف پیروزی انقلاب اسلامی ابراز عقیده کرد که با تحقق نظام جمهوری اسلامی ایران نوعی نظام عقلانی متولد شد.

وی یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی را تاسیس نظام مدنی دانست و با تقسیم این نظام به دو بخش مشروعیت و چگونگی نفوذ قدرت، افزود: همانگونه که کاملا مشخص است مسئله مشروعیت مسئله ای بسیار مهم است و دغدغه مربوط به آن نیز دغدغه ای روشنفکرانه و در واقع آغاز بیداری سیاسی است.

لاریجانی دغدغه مشروعیت را یکی از ویژگی های اصلی مکتب اهل بیت (ع) دانست و افزود: بر اساس آموزه های دینی ما چنانچه حکومت، حکومتی بر حق نباشد جائر خواهد بود و هر گونه همکاری با آن نیز طبعا حرام است اما اگر حکومت مذکور حکومتی حق باشد همکاری با آن لازم و ضروری است.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با اشاره به موضوع نفوذ قدرت در جامعه، گفت: در این خصوص تا کنون روش های مختلفی مطرح شده که طبعا ما باید بهترین آن را انتخاب کنیم. ما در طول این سالها حکمرانی کارپردازانه در کشورمان را شاهد بوده ایم یعنی همواره با انسانهایی مواجه شده ایم که عاشق کشور و فعالیت برای کشور بوده اند اما حوصله ای برای فکر کردن و برنامه ریزی نداشته اند.

وی با اشاره به سخنان وزیر خارجه در این همایش، گفت: همانگونه که آقای متکی نیز اشاره کردند سیاست خارجی ما در دوران جنگ با موتور شجاعت های بچه ها در جبهه جلو می رفت اما واقعیت این است که دیپلماسی جای بحث نیست و ما باید کار دیگری در این عرصه بکنیم؛ در آن دوران امام راحل جاده را باز می کردند اما ما نمی توانستیم آن را آسفالت کنیم علت اصلی این امر نیز تلقی کارپردازانه از امور بود.

لاریجانی با انتقاد از نوع مواجهه دولت و مجلس با موضوع تنظیم برنامه 5 ساله کشور، گفت: متاسفانه روال به این صورت شده که ما برنامه تنظیم می کنیم، سند تهیه می کنیم اما پس از آن تمام این موارد را رها می کنیم. برنامه 5 ساله می نویسیم اما سال اولی که بودجه تنظیم می شود شاهد انحرافات بسیاری در برنامه هستیم؛ گویی تنظیم برنامه 5 ساله به تفریح دولت و مجلس تبدیل شده است!

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در ادامه سخنانش به انتقاد از بخشی از صحبت های منوچهر متکی پرداخت و گفت: به اعتقاد من درحالی که آقای متکی بحث " گود گاورمنت" را طراحی دشمنان می دانستند باید بگویم که این تلقی صحیح نیست بلکه چنین مفهوم مذکور گم شده تمام جهانیان است.

وی با تاکید بر لزوم ریشه یابی برتری کشورمان نسبت به سایر کشورهای منطقه خاورمیانه، گفت: برای اینکه بفهمیم یک نظام کارآمد است یا خیر باید در چند حوزه بررسی هایی را انجام دهیم که حوزه فهم یکی از آنهاست و باید در این عرصه اندازه گیری هایی را انجام دهیم.

لاریجانی افزود: نحوه تصمیم سازی حوزه دیگری است که باید در آن به اندازه گیری بپردازیم و نباید از یاد برد که همیشه تصمیم سازی بسیار مهمتر از تصمیم گیری بوده است.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه میزان و نوع سازماندهی امکانات را دیگر حوزه ای دانست که باید برای بررسی کارآمدی نظام بررسی شود و یادآور شد: از مهمترین امکانات در این عرصه نیروی انسانی است که بدون شک مهمتر و بالاتر از ابزاری چون چاه نفت است.

وی حوزه دیگر برای بررسی کارآمدی نظام را نحوه مشارکت عمومی مردم دانست و گفت: این حوزه نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید دقت های ویژه ای را درباره آن لحاظ کرد.

لاریجانی نظام جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین هدیه ای دانست که خداوند متعال به واسطه پیروی از مکتب اهل بیت به ملت ایران عرضه کرده و گفت: ما باید این هدیه ارزشمند را به تمام بشریت عرضه کنیم.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در پایان سخنانش با اشاره به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب برای تحقق کارآمدی کشور در حوزه های مختلف گفت: ایشان در حوزه کارآمدی حرکت های جدی را آغاز کرده اند که حرکت در راستای تنظیم سند چشم انداز و سندهای بالادستی از آن جمله است که قطعا این مسیر، مسیری واقعا درست بوده اما گویا هنوز ما باور نکرده ایم که باید چنین مسیری را طی کنیم.