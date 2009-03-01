کشورهای اسلامی پیگیر خوداتکایی در تولید واکسن هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، هاچرملی بن رحمت امروز در آیین گشایش دومین اجلاس وزرای بهداشت کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در سالن همایشهای بین‌المللی صدا و سیما با بیان اینکه برنامه خوداتکایی تولید واکسن یکی از 10 ماده قطعنامه مصوب اجلاس پیشین وزرای بهداشت کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی بوده است گفت: صندوق جهانی سازمان کنفرانس اسلامی متقاضی پیگیری این برنامه در کشورهای در حال توسعه است.

وی با بیان اینکه مالزی برای دستیابی به خوداتکایی تولید واکسن برنامه‌ ای برای تقویت مقررات دارد اظهار کرد: برای ارزیابی واکسن تولید شده هم ظرفیت سازی، آموزش و همکاری با سازمان بهداشت جهانی به انجام می‌رسد.

بن رحمت با اشاره به یکساله بودن این برنامه در ادامه از احتمال کوتاهتر شدن طول برنامه با هدف دسترسی سریعتر به محصول خبر داد و گفت: مالزی برای تولید واکسن شرکت خصوصی را تاسیس کرد که برنامه هماهنگ سازی استانداردها و مقررات را انجام دهد.

معاون مدیرکل بهداشت مالزی با تاکید بر ضرورت تشکیل کمیته غیردائم راهبردی برای پایش نحوه اجرای مواد قطعنامه افزود: در اجلاس پیشین کمیته راهبردی رسما تشکیل شد و آیین نامه و اهداف آن نیز به تصویب رسید.

بن رحمت با ارائه پیشنهادی مبنی بر تبدیل واژه غیردائم به دائم گفت: در جلسات برگزار شده نسبت به ایجاد دبیرخانه دائم توافقاتی حاصل شد. وزرا هم باید این مفهوم و ایده را در نظر بگیرند و در پنج مارس 2009 میلادی عملکرد دبیرخانه دائم کمیته راهبردی بررسی شود.

وی اهداف اجلاس پیشین وزرای بهداشت کشورهای اسلامی در سال 2007 را بهداشت و همبستگی در عدالت و در راستای برنامه عملی سازمان کنفرانس اسلامی عنوان کرد و افزود: در رابطه با بخشهای دوم و چهارم برنامه توسعه علمی،‌ فرهنگی و اقتصادی، نخستین اجلاس در کوالالامپور مالزی برگزار شد و قطعنامه 10 ماده‌ای به تصویب رسید که از مواد مصوب آن می‌توان به برنامه خوداتکایی تولید واکسن، ریشه کنی فلج اطفال و مبارزه با مالاریا در حوزه سازمان کنفرانس اسلامی اشاره کرد.

معاون مدیرکل بهداشت مالزی با اشاره به کنترل دخانیات، بهداشت زنان و کودکان، بروز و ظهور مسائل مربوط به امنیت زیستی جهانی، کسب آمادگی در برابر همه ‌گیری آنفلوآنزای انسانی و کنترل آنفلوآنزای پرندگان به عنوان برخی از مواد این قطعنامه در پایان یادآور شد: ارائه حمایتهای بهداشتی برای مردم ساکن فلسطین اشغالی و ساکنین عرب مناطق اشغالی سوریه و برنامه‌های بهداشتی برای زائرین از مواد پایانی این قطعنامه بود.