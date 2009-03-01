نسل جدید توربین های بادی در مشهد رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، فریدون قربانیان مدیرعامل مجتمع نیروگاه های فراگامان ظهر امروز در مراسم رونمایی از توربین ملی بادران افزود: مایه افتخار است که ایران برای اولین بار در جهان موفق به طراحی و ساخت نوعی از توربین های بادی با فن آوری صددرصد ایرانی شده اند.

مدیرعامل مجتمع نیروگاه های فراگامان تصریح کرد: مهمترین مزیت توربین بادران این است که با باد دارای سرعت باد 6 متر بر ثانیه باشد.

وی اذعان داشت: توربین های فعلی موجود در دنیا با بادی دارای سرعت 4 متر بر ثانیه کار خود را آغاز به کار می کند و حداکثر توان تولید برق خود را زمانی بدست می آورد که سرعت باد 6 متر بر ثانیه باشد.

قربانیان گفت: توربین های فعلی موجود در دنیا با بادی دارای سرعت 4 متر بر ثانیه کار خود را آغاز می کند و این در حالیست که حداکثر توان تولید برق خود را توسط بادی با سرعت 12 متر بر ثانیه بدست می آورد.

وی 20 هزار ساعت کار نرم افزاری و سخت افزاری متخصصان ساخت این توربین را بسیار حائر اهمیت برشمرد و افزود: عمده ترین مزیت این توربین راندمان بسیار بالای آن نسبت به باد موجود در منطقه می باشد.

قربانیان 3 اختراع نوع جدید توربین، پره و دستگاه افزایش سرعت و توان باد را در روند ساخت این توربین نکته قابل توجهی عنوان کرد و در ادامه فقط سلامت محیط زیست جلوگیری از خروج ارز و اشتغال زایی را از دیگر محسنات این توربین معرفی کرد.

مدیر عامل مجتمع نیروگاههای فراگامان افزود: از نظر اقتصادی قیمت تمام شده نمونه صنعتی آن نسبت به انواع موجود در دنیا ارزانتر بوده وراندمان 2 برابری آن موجب توجیه پذیری کامل آن به لحاظ اقتصادی است.

وی در ادامه از حضور نمونه صنعتی توربین کاملا ایرانی بادران را در نمایشگاه Ewee-2009 که 24 تا 29 اسفندماه جاری در فرانسه برگزار می شود خبر داد.