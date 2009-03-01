گزیده روزانه اخبار سازمان تبلیغات اسلامی

- مدیرکل تشکل‌های دینی سازمان تبلیغات اسلامی ‌از ابلاغ عملکرد 9 ماهه تشکل‌های دینی استان‌های سازمان خبر داد.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت : تعامل بین مردم و گروه‌های تخصصی یکی از لوازم پیشرفت و توسعه هر سازمانی است.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان گفت: در سال جاری بیش از 50 هزار جوان لرستانی در هزار و 30 برنامه گفتمان دینی که به صورت همایشی و کارگاهی برگزار شده، شرکت کرده‌اند.

- معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به برگزاری سلسله نشست‌های میز اندیشه گفت: نشست‌های اخیر بیشتر با موضوع بررسی مبانی فکری نحله‌های انحرافی که دغدغه مسئولان نظام نیز هست، برگزار می‌شود.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین گفت: شناختن شیوه‌های تبلیغ و به کارگیری ابزارهای مفید و لازم برای مبلغ، امری اجتناب ناپذیر است.