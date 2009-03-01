امکان استفاده معلولان از آسانسورهای ایستگاههای مترو وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور برجیان با تاکید بر لزوم برگزاری همایشها و رویدادهای خاص با موضوع مناسب سازی برای ترویج دانش و فرهنگ مناسب سازی گفت: با توجه به مصوبه شورای شهر تهران در خصوص الزام شهرداری نسبت به مناسب سازی اماکن عمومی مقرر شد که ایستگاههای مترو به آسانسور مجهز شوند ولی به علت عدم فرهنگ سازی امکان استفاده مناسب معلولان از این وجود ندارد.

به گفته وی مقرر شده است که تا پایان سال 14 ایستگاه دیگر نیز به آسانسور تجهیز شوند که امیدواریم با فرهنگ سازی و افزایش همکاری مردم امکان استفاده معلولان و سالمندان از این تسهیلات فراهم شود.

مدیر انجمن علمی و فرهنگی معلولان خاطرنشان کرد: با توجه به شعار توانمند سازی مبتنی بر جامعه، تمامی گروههای معلولان باید در جامعه حضور یابند ولی در شرایطی که معابر شهری، وسایل حمل و نقل عمومی و اماکن تجاری مناسب سازی نشده اند چطور می توان از معلول انتظار حضور داشت چرا که در این وضعیت بیشتر موجب سرخوردگی وی خواهیم شد.

وی گفت: هم اکنون با وجود سرمایه گذاریهای خوبی که در زمینه مناسب سازی معابر صورت گرفته است ولی همچنان تا رسیدن به مناسب سازی تمام محلات به عنوان مرکز ثقل زندگی اجتماعی فاصله بسیاری وجود دارد.