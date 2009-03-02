شرکت آذرآب اراک به دانش فنی تصفیه آب صابون ضایعاتی دست یافت

پژوهشگر این طرح و کارشناس واحد پشتیبانی تولید شرکت آذرآب در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه آب صابون در عملیات ماشین کاری صنعتی در روان سازی، محافظت از خوردگی و آسان تراشی مورد استفاده قرار می گیرد، گفت: آب صابون دارای مقادیر زیای روغن و آب است که مواد سمی داخل آن در صورت ورود به محیط خطر آفرین است که با دستیابی به این دانش فنی یک معضل بزرگ زیست محیطی در صنعت کشور حل شد.

مهدی قدیمی با بیان اینکه این طرح به ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی کشور رسیده و تایید زیست محیطی از مراجع ذیربط را اخذ کرده افزود: ساخت سیستم جداسازی آب صابون ضایعاتی حدود سه سال به طول انجامیده و از الگوی آزمایشگاهی به الگوی صنعتی تبدیل شده است.

وی اظهار داشت: برای ساخت این سیستم حدود 50 میلیون ریال هزینه شده که می تواند روزانه پنج هزار لیتر آب صابون ضایعاتی را جداسازی کند.

قدیمی با تاکید بر اینکه در مرحله دوم جداسازی، آب از روغن جدا و با ارسال آب به فیلتر شنی تبدیل به آب شور شده و آماده تصفیه می شود، افزود: لجن و روغن بازمانده نیز برای تصفیه مجدد به کارخانجات تصفیه روغن ارسال و دوباره به چرخه تولید باز می گردد.

وی تصریح کرد: با این روش جداسازی و تصفیه، سختی و اسیدیته آب تغییر نمی کند و بعد از تصفیه برای آبیاری و شستشو قابل استفاده است.

قدیمی با بیان اینکه تامین مشابه خارجی این دستگاه از کشورهای اروپایی دو میلیارد و 300 میلیون ریال هزینه دارد، اضافه کرد: شرکت آذرآب اراک سالانه بین 180 تا 200هزار لیتر آب صابون ضایعاتی تولید می کند که پیش از این مدیریت این مواد از طریق دپو در مخازن خاص صورت می گرفت که مشکلات متعدد به همراه داشت.

وی گفت: بر اساس آمار منتشره سالانه حدود 30 میلیون لیتر آب صابون ضایعاتی از صنایع کشور به جای می ماند که در صورت مدیریت ناقص مشکلات جدی زیست محیطی به همراه داشت.