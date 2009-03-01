دکتر سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: دانشگاه پیام نور از طریق حقوقی تبلیغ موسسات فراگیر غیرمجاز در هنگام توزیع کارت اعتباری و دفترچه این آزمون در شرکت پست را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد.

وی اضافه کرد: متاسفانه موسسات غیرمجاز فراگیر با وجود تاکیدات بسیار از سوی وزارت علوم و دانشگاه پیام نور همچنان با شیوه های مختلف تبلیغ می کنند. حتی به انتشار مجلاتی دست می زنند که از نظر ظاهری تفاوت اندکی با نشریه دانشگاه پیام نور دارد و به اینگونه به دنبال سوء استفاده از داوطلبان هستند.

قائم مقام وزیر علوم تاکید کرد: دانشگاه پیام نور کلاسهای آمادگی فراگیر را برگزار می کند و داوطلبان می توانند با هزینه اندک از این دوره ها استفاده کنند و اسیر تبلیغات دروغین موسسات غیرمجاز نشوند.

به گزارش مهر، همزمان با ثبت نام آزمون دوره کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور موسسات غیرمجاز فعال در برگزاری دوره های آمادگی فراگیر اقدام به تبلیغات و توزیع بروشورهای موسسات خود در پست مرکزی کردند. این موسسات با حضور در محل توزیع دفترچه و کارت اعتباری کنکور ارشد فراگیر و ایجاد غرفه هایی با نصب بنر و توزیع بروشورهایی به تبلیغ موسسات خود می پرداختند.

خبرگزاری مهر در گزارشی ویژه به آدرس http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=841340 به بررسی این موضوع پرداخته است.