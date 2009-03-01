یک پنجم شاغلین رسمی در هلال احمر را ایثارگران تشکیل می دهند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، ربابه رفیعی ظهر امروز در جمع خبرنگاران در محل هلال احمر خراسان رضوی افزود: بر اساس بررسیهای انجام شده یک پنجم شاغلین رسمی در این نهاد مردمی را ایثارگران تشکیل می دهند.

مشاور امور ایثارگران جمعیت هلال احمر کشور گفت: این میزان به طور تقریبی معادل یک هزار و 200 نفر بوده که در بخش های مختلف جمعیت هلال احمر مشغول به فعالیت هستند.

وی از تدوین کلیات طرح جامع خدمات ایثارگران در این نهاد مردمی برای نخستین بار خبر داد و گفت: کلیات این طرح بر اساس نیاز سنجی از ایثارگران توسط کارشناسان خبره در دفتر امور ایثارگران هلال احمر تدوین شده است.

مشاور امور ایثارگران جمعیت هلال احمر کشور تصریح کرد: در اجرای این طرح سعی بر این بوده تا تمامی نیازهای ایثارگران در ابعاد آموزشی، فرهنگی، رفاهی، بهداشت و درمان و شغلی مدنظر قرار گیرد.

وی افزود: طرح جامع خدمات ایثارگران مطابق با سیاست های برنامه پنجم توسعه تدوین شده است.

رفیعی از تجلیل ایثارگران در سال جاری و سالهای آتی در هفت مناسبت ویژه خبر داد.

وی افزود: در اجرای این طرح بنا داریم به مناسبت هفته زن، میلاد حضرت علی اکبر و حضرت عباس(ع)، روزآزادگان، شهادت شهید فهمیده و هفته دفاع مقدس از مقام شامخ اقشار مختلف ایثارگران شاغل جمعیت تجلیل شود.

رفیعی بیان کرد: به مناسبت سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی یک هزار و 106 تندیس به ایثارگران هلال احمر در تهران و استانها اهداء شده است.

مشاور امور ایثارگران جمعیت هلال احمر کشور گفت: بر اساس بررسیهای انجام شده، هفت استان سمنان، هرمزگان، خراسان رضوی، کرمان، چهارمحال بختیاری، بوشهر و اردبیل در زمینه امور ایثارگران موفق عمل کردند.