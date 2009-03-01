شش هزار کانون فرهنگی تا پایان سال در کشور راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام سلیمانی ظهر امروز در جمع مسئولان کانون های فرهنگی در کرمان اظهار داشت: امروز شاهد تهاجم فرهنگی دسیسه جویان در راستای ضربه زدن به دین و تقوای مردم هستیم که باید در این خصوص با جذب جوانان به مساجد بخصوص کانونهای فرهنگی اقدامات لازم را انجام دهیم که در همین راستا تعداد کانونهای فرهنگی در کشور تا پایان سال جاری به 6 هزار مورد خواهد رسید.

وی تصریح کرد: کانونهای فرهنگی مساجد به دلیل گستردگی جغرافیایی یکی از مهمترین پایگاهها بخصوص در مناطق دور افتاده برای مقابله با تهاجم فرهنگی هستند.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: تعداد کانونهای فرهنگی در ابتدای سال 84 در کشور دو هزار و 400 مرکز بود اما در حال حاضر پنج هزار مرکز به صورت فعال در زمینه های فرهنگی و مذهبی در حال فعالیت هستند و تعداد زیادی از جوانان را جذب کرده اند.

وی با اشاره به اهمیت ایجاد کتابخانه در این مراکز افزود: با اقدامات انجام شده در راستای افزایش فرهنگ کتابخوانی در کشور هزار و 800 کتابخانه مجهز و دو هزار کتابخانه باز در مساجد کشور راه اندازی شده است.

وی با تاکید بر لزوم اهمیت دادن به تلاوت و تفسیر قرآن در کانون های فرهنگی و هنری افزود: مهمترین عامل جلوگیری از تهاجم فرهنگی گسترش دین و معارف اسلامی و قرآن است که در همین راستا طرح تلاوت و تفسیر قرآن به صورت روزانه در دستور کار کانون ها قرار گرفته است.