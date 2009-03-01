کمیسیون تلفیق مصوبه کمیسیون ویژه را در مورد یارانه ها تصویب کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی در جمع خبرنگاران پارلمانی با اشاره به نامه رئیس جمهور به مجلس در خصوص مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر تخصیص اعتبار برای هدفمند کردن یارانه ها، اظهار داشت: در این نامه پس گرفتن لایحه مطرح نبود.

وی افزود: من هم این مصوبه کمیسیون تلفیق را قبول نداشتم زیرا بر اساس این مصوبه نمی‌شود به سمت هدفمند کردن یارانه ها حرکت کرد؛ بنابراین مصوبه کمیسیون تلفیق ناقص بود و فقط سهم دولت را از تغییر قیمت حامل های انرژی تامین می کرد و نسبت به اصلاح سیستم تولید و ساختارهای آن چیزی در نظر نگرفته بود.

نماینده تهران گفت: حتی برای پرداخت یارانه به دهک های کم درآمد جامعه چیزی در نظر نگرفته شد و قیمت ها نیز به گونه ای اصلاح نشد که هدفمند کردن یارانه ها از آن برداشت شود؛ لذا بهترین راه همین بود که کمیسیون تلفیق انجام داده و رای به اصلاح مصوبه خود داده است.

وی خاطر نشان کرد: به نظرم این مصوبه خوبی است؛ زیرا هم نظر دولت و هم نظر کمیسیون تلفیق را تامین می کند.

رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی دولت در پاسخ به این سئوال که اگر نامه رئیس جمهور به مجلس ارائه نمی شد، این مصوبه دیگر اصلاح نمی شد، گفت: خیر اگر نامه ارسال نمی شد هم، کمیسیون تلفیق مصوبه خود را مجددا بررسی و آن را اصلاح می کرد.

وی افزود: بنده نیز پیش از این نامه ای به رئیس مجلس نوشتم و تقاضا کرده بودم با توجه به اینکه کمیسیون تلفیق مصوبات کمیسیون ویژه را مد نظر قرار نداده است، این امکان ایجاد شود کمیسیون تلفیق مصوبات کمیسیون ویژه را مورد بررسی قرار دهد. زیرا در کمیسیون تلفیق فرصت کوتاهی برای تصمیم گیری صرف شده؛ اما کمیسیون ویژه مدت طولانی کار کارشناسی انجام داده تا به این نظر رسیده است و نمی توان این زحمات را نادیده گرفت.

مصباحی مقدم در خصوص رقم مصوب شده در کمیسیون تلفیق و پیشنهاد دولت در لایحه گفت: پیشنهاد دولت تورم زا بود؛ اما مصوبه کمیسیون ویژه، یک سطح بینابین است. تقریبا نیمی از آنچه که دولت انتظار داشت از این راه به دست بیاورد، تامین می شود و طبعا قیمت ها قیمت هایی نیست که دولت مد نظر داشت.

وی تصریح کرد: ما نگران جهش قیمت ها در جامعه بودیم؛ اما اصلاح قیمت ها مطابق با آنچه که کمیسیون ویژه دنبال می کند، به سمت هدفمند کردن یارانه هاست و تا حدودی تبعات ناشی از اجرای این طرح را جبران خواهد کرد.

مصباحی مقدم تصریح کرد بنابراین کمیسیون تلفیق آنچه را که مد نظر دولت است، تصویب نمی کند؛ بلکه پیشنهاد کمیسیون ویژه را تصویب خواهد کرد.