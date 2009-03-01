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۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۰۶

پنجمین نمایشگاه کتابهای تخصصی خارجی در دانشگاه یزد گشایش یافت

پنجمین نمایشگاه کتابهای تخصصی خارجی در دانشگاه یزد گشایش یافت

یزد - خبرگزاری مهر: پنجمین نمایشگاه کتابهای تخصصی خارجی از امروز در دانشگاه یزد آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، در این نمایشگاه بیش از پنج هزار عنوان از انواع کتب تخصص در موضوعات مختلف به زبانهای خارجی در اختیار بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

پنجمین نمایشگاه کتب تخصصی خارجی با همکاری وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری، مرکز نشر دانشگاهی و دانشگاه یزد گشایش یافته است و کلیه علاقمندان می توانند از آن بازدید کنند.

نمایشگاه یاد شده از امروز تا 15 اسفندماه جاری در سالن دانشکده کشاورزی،‌ منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه یزد از ساعت 9 تا 16 آماده پذیرایی از علاقمندان به کتاب است.

در این نمایشگاه تلاش شده نیازمندیهای دانشجویان رشته های مختلف به کتب تخصصی در زبانها مختلف تامین شود.

کد مطلب 841423

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