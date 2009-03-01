تاکید لاریجانی بر گسترش روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال طالبانی رئیس جمهور عراق پیش از ظهر امروز با دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار ابتدا لاریجانی روابط بین دو کشور در زمینه های مختلف را ریشه دار و برخوردار از پیشینه تمدنی قوی خواند و گفت: دوستی و مودت بین مردم دو کشور مهم ایران و عراق ریشه در تاریخ و فرهنگ و تمدن غنی دو کشور دارد.

وی با ابراز خرسندی از بهبود شرایط امنیتی، اجتماعی و اقتصادی عراق اظهار داشت: مردم و مسئولان جمهوری اسلامی ایران از پیشرفت و توسعه همه جانبه کشور همسایه خود عراق خرسندند و از آن حمایت می کنند.

درادامه این دیدار همچنین جلال طالبانی رئیس جمهور عراق، روابط کشورش با جمهوری اسلامی ایران را در زمینه های مختلف را بسیار خوب و رو به رشد خواند و گفت: جمهوری اسلامی یک کشور بزرگ منطقه و همسایه قدرتمند عراق است و اکنون پس از گذشتن از سالهای متمادی ظلم و دیکتاتوری رژیم سابق عراق، دوران شکوفایی و پیشرفت مردم عراق و گسترش روابط عمیق با جمهوری اسلامی ایران در تمام زمینه های ممکن فرا رسیده است .

وی از جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مردم عراق بویژه مردم کردستان عراق تشکر کرد.

رئیس جمهور عراق در ادامه یادآور شد: روابط مناسبات دو کشور آن گونه باید ارتقا پیدا کند که به عنوان روابط نمونه در منطقه تجلی یابد.

طالبانی با تقدیر از تلاش های کشورمان در زمینه استقرار آرامش در عراق و کمک به بازسازی این کشور ابراز اطمینان کرد با بهبود شرایط امنیتی و اقتصادی و سیاسی موجود در عراق، افق های نوینی در جهت شکوفایی اقتصادی و رفاه مردم این کشور گشوده شود.

رئیس جمهور عراق از آمادگی کشورش برای جذب سرمایه گذاری های بخش های دولتی و خصوصی ایران خبر داد و خواهان حمایت هر چه بیشتر مجلس شورای اسلامی از توسعه مناسبات فیمابین شد.