10 میلیون یورو تجهیزات دانشگاهی وارد کشور شد

غلامرضا فهرستی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آن بخش از اعتبارات مربوط به تجهیزات دانشگاهها که به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مربوط می شد از سوی این معاونت محقق نشد بنابراین دولت در لایحه بودجه 88 به میزان 150 میلیارد تومان اعتبار برای این منظور در نظر گرفته است که با تصویب در کمیسیون تلفیق پرداخت می شود.

وی با اشاره به آن بخش از خرید تجهیزات که به اعتبارات فاینانس مربوط می شود گفت: از این بخش تاکنون 8 تا 9 محموله تجیهزات به کشور وارد و به دانشگاهها تحویل داده شده و بقیه نیز در حال انجام عملیات اداری و ترخیص است.

مدیر کل پشتیبای معاونت پژوهشی وزارت علوم گفت: از این طریق به میزان 34 میلیون یورو مجوز خرید داریم اما به دلیل اینکه مدت زمان اسناد اعتباری که گشایش یافته سر آمده، از بانک عامل، صادرات و بانک تسهیل دهنده اروپایی در فرانسه تقاضا کرده ایم این مدت را دو سال دیگر تمدید کند.

منصور کبگانیان معاون پژوهشی وزارت علوم پیش از این به مهر گفته بود: تجهیزات پژوهشی و آزمایشگاهی چیزی نیست که به این سادگی بتوان از کنار آن گذشت. دانشگاههای وزارت علوم بیش از 40 سال است که از کمبود تجهیزات رنج می برند و با بودجه های محدود نمی تواند این مشکل را رفع کرد.