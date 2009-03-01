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۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۱۶

هزار و 414 کیلوگرم فرآورده خام دامی مشکوک در کرج ضبط شد

هزار و 414 کیلوگرم فرآورده خام دامی مشکوک در کرج ضبط شد

کرج - خبرگزاری مهر: هزار و 414 کیلوگرم فرآورده خام دامی مشکوک به آلودگی در بهمن ماه گذشته در شهرستان کرج ضبط شد.

رئیس شبکه دامپزشکی کرج در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر اظهار داشت: از این میزان فرآورده خام دامی ضبط شده، 345 کیلوگرم بعد از انجام آزمایشات، سالم سازی شده و به مصرف صنعتی رسیده است.

بهزاد ضیایی ادامه داد: باقیمانده فرآورده خام دامی یادشده، یعنی هزار و 69 کیلوگرم نیز به دلیل غیرقابل مصرف بودن امحاء شده است.

وی بیان داشت: همچنین طی بهمن ماه گذشته، 817 مورد بازدید از از مراکز عرضه فرآورده های خام دامی در شهرستان کرج انجام شده و به طور کلی 17 مورد پرونده نیز به مراجع قضایی ارسال شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: در مدت زمان یادشده، شش واحد پلمپ و شش مورد واحد نیز فک پلمپ شده است.

کد مطلب 841429

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