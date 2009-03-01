هزار و 414 کیلوگرم فرآورده خام دامی مشکوک در کرج ضبط شد

رئیس شبکه دامپزشکی کرج در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر اظهار داشت: از این میزان فرآورده خام دامی ضبط شده، 345 کیلوگرم بعد از انجام آزمایشات، سالم سازی شده و به مصرف صنعتی رسیده است.

بهزاد ضیایی ادامه داد: باقیمانده فرآورده خام دامی یادشده، یعنی هزار و 69 کیلوگرم نیز به دلیل غیرقابل مصرف بودن امحاء شده است.

وی بیان داشت: همچنین طی بهمن ماه گذشته، 817 مورد بازدید از از مراکز عرضه فرآورده های خام دامی در شهرستان کرج انجام شده و به طور کلی 17 مورد پرونده نیز به مراجع قضایی ارسال شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: در مدت زمان یادشده، شش واحد پلمپ و شش مورد واحد نیز فک پلمپ شده است.