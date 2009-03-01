امضای قرارداد همکاری 130 میلیارد تومانی شرکت نفت با 12 دانشگاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی نفت ایران، مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران با اشاره به ضرورت ارتباط موثر مراکز علمی و تحقیقاتی با صنایع مختلف کشور بیان کرد: مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت توانسته است از آغاز فعالیت خود در سال 1379 تاکنون با 47 دانشگاه و مرکز پژوهشی داخلی در کنار 3 واحد پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت و پژوهشکده ازدیاد برداشت همکاری نزدیک داشته باشد و با سپردن پروژه‌های تحقیقاتی به این مراکز گامی بزرگ در جهت رفع نیازهای علمی صنعت نفت بردارد.

وی روند رشد پروژه‌های پژوهشی در بخش‌های مختلف صنعت را طی سال‌های گذشته بی‌نظیر دانست و افزود: امروز با عبور از چرخه تکاملی پژوهش در نفت به فرآیندهای تجاری سازی، تولید نیمه صنعتی و اجرایی اثربخش رسیده‌ایم که سرمایه‌گذاری در حوزه پژوهش را معنادار کرده است.

وی اضافه کرد: از این رو شرکت ملی نفت با گسترش قابلیت‌های تولیدی‌ به ویژه در بخش بالادستی (اکتشاف تا بهره‌برداری) و نیاز به پشتیبانی‌های فنی، تخصصی و دانش بنیان در جهت استفاده از قابلیت‌های مجموعه‌های داخلی‌ و توانمندی‌های دانشگاه‌ها و سایر مراکز تحقیقاتی کشور گام برداشت.

عمادی اظهار داشت: بنابراین مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت و 11 واحد پژوهشی و فناوری (R&T) شرکت‌های تابعه این ماموریت مهم را بر عهده گرفتند.

وی ادامه داد: هم‌اکنون رقمی معادل 130 میلیارد تومان برای یک سال با دانشگاه‌ها و مراکزتحقیقاتی در نظر گرفته شده که مقرر است با حضور رئیس جمهور و وزرای نفت و علوم میان مدیرعامل شرکت ملی نفت و روسای دانشگاه‌ها به طور رسمی به امضا برسد.

عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران اظهار کرد: به طور قطع این قرارداد بزرگترین قرارداد پژوهشی کشور است که یکی از مهمترین شبکه‌های پژوهشی کشور را ایجاد خواهد کرد به این منظور نیازمندی‌های صنعت نفت به واحدهای مرتبط در 50 مرکز دانشگاهی و تحقیقاتی داخل و خارج صنعت اعلام شده و از اساتید و پژوهشگران درخواست شده سرفصل‌های پروژه‌های تحقیقاتی را تعریف کنند.

وی افزود: در سال جاری بیش از 450 پروژه تعریف شده است که رشد قبال ملاحظه‌ای نسبت به 6 سال گذشته که مجوعا شامل 1400 پروژه می‌شد- داشته است.

این مقام مسئول نفتی خاطرنشان کرد: در عین حال پاداش‌هایی نیز برای دانشجویان مقطع فوق‌لیسانس، دکترا و اساتید تعیین کردیم تا پایان‌نامه‌های خود را با توجه به موضوعات مورد نیاز صنعت و رفع تنگناها تعیین کنند که مجموعه نتایج این تحقیقات در اختیار صنعت قرار می‌گیرد.

عمادی گفت: در همین رابطه تعامل با شرکت‌های فن آور و دانش‌بنیان برای عبور از مرحله آزمایشگاهی و رسیدن به فاز تجاری‌سازی، مورد توجه جدی قرار گرفته است.

به گفته وی، اقدامات در این بخش‌ها با حمایت از پارک‌های فناوری، جهاد دانشگاهی و غیره درباره راهکارها، ساخت دستگاه‌ها و قطعات و در واقع عینی کردن طرح‌های تحقیقاتی دنبال می‌شود.

مدیر پژوهشی و فناوری شرکت ملی نفت ایران با اشاره به استفاده از حداکثر ظرفیت‌های علمی کشور اظهار داشت: با ارزیابی مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی، آنها را در سه ردیف تعریف کردیم. در ردیف اول واحدهای علمی ممتاز کشور قرار دارند که با ایجاد کانون‌های نخبگی در این مراکز طرح های خاص صنعت با حمایت‌ مالی بیشتر به آنها سپرده می شود.

وی ادامه داد: این مراکز شامل دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فنی دانشگاه تهران، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه صنعت نفت، دانشگاه شیراز، پژوهشگاه صنعت نفت، پارک فناوری پردیس، جهاد دانشگاهی، مرکز پژوهش‌های علمی – صنعتی، پارک تحقیقاتی اصفهان، دانشگاه سهند تبریز، دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی است. در ردیف دوم و سوم نیز دانشگاه‌ها و مراکز دیگر با توجه به ظرفیت‌های موجود آنها قرار دارند.

عمادی با اشاره به سنگین شدن نفت ایران و روش‌های استحصال آن گفت: تاکنون برداشت نفت عمدتا از منابع راحت‌تر با نفت سبک صورت می‌گرفت اما با توجه به عبور از نیمه‌ عمر نفت سبک و عموما اینکه مخازن و سنگین شدن نفت که در عمق پایین‌تر و لایه‌های سنگی سخت قرار دارد، با پیچیدگی بیشتری روبه‌رو هستیم. بنابراین راهکارها و تکنولوژی‌هایی را لازم داریم که شرکت ملی نفت را در تعهدات خود موفق کند و از طرفی در مقایسه با سایر رقبا بتوانیم عقب‌افتادگی خودمان را جبران کنیم.

وی ادامه داد: البته در این راه باید از تجربیات آنها به وسیله عضویت در مجامع جهانی و همکاری با سایر شرکت‌ها استفاده کنیم.

این مقام مسئول افزود: در این رابطه از 5 سال گذشته یک کنسرسیوم بین‌المللی متشکل از شرکت‌ ملی نفت ایران، شل ، توتال، استات اویل و پتروناس تشکیل دادیم که با هزینه طرف‌های خارجی و کار بر روی میادین و بخش‌های مختلف صنعت نفت، از یک طرف از تجربه‌های جدید و از طرف دیگر از دستاوردها و اجرای آن بهره‌مند می‌شویم.

به گفته وی عضویت در گروه شرکت‌های ملی نفت بین‌المللی، مجموعه SPE، کنگره جهانی نفت (WPC) و همکاری با شرکت‌های خارجی از دیگر اقدامات این مدیریت در جهت رفع تنگناها و پیشبرد راهبردهای کلان شرکت ملی نفت است.