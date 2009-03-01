سکه 100 تومانی از امروز وارد بازار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور کاهش قیمت تمام شده ضرب پولهای فلزی در جریان و نیز تسهیل در مبادلات روزمره مردم ، اقدام به تغییر طرح و کوچک تر کردن اندازه سکه های 250 ، 500 ریالی و همچنین ضرب سکه 1000 ریالی کرده است.

این سکه ها از روز یکشنبه مورخ 11/12/1387 در اختیار بانکها قرار گرفت. ویژگیهای این سکه ها به شرح ذیل است:

نوع سکه وزن ( گرم) آلیاژ قطر ( میلی متر) ضخامت (میلی متر) طرح رو طرح پشت 250 ریالی 2.8 مس ، آلومینیوم و نیکل 18.5 1.26 عبارت جمهوری اسلامی ایران در بالا، مبلغ اسمی سکه در وسط و سال ضرب در پایین مدرسه فیضیه 500 ریالی 3.9 مس ، آلومینیوم و نیکل 20.6 1.41 عبارت جمهوری اسلامی ایران در بالا، مبلغ اسمی سکه در وسط و سال ضرب در پایین آرامگاه سعدی 1000ریالی 5.8 مس ، آلومینیوم و نیکل 23.7 1.62 عبارت جمهوری اسلامی ایران در بالا، مبلغ اسمی سکه در وسط و سال ضرب در پایین پل خواجو

گفتنی است، پولهای فلزی قبلی کماکان در جریان خواهند بود و مطابق ارزش اسمی آنها قابل مبادله هستند.