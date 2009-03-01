سکه 100 تومانی از امروز وارد بازار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور کاهش قیمت تمام شده ضرب پولهای فلزی در جریان و نیز تسهیل در مبادلات روزمره مردم ، اقدام به تغییر طرح و کوچک تر کردن اندازه سکه های 250 ، 500 ریالی و همچنین ضرب سکه 1000 ریالی کرده است.
این سکه ها از روز یکشنبه مورخ 11/12/1387 در اختیار بانکها قرار گرفت. ویژگیهای این سکه ها به شرح ذیل است:
|نوع سکه
|وزن ( گرم)
|آلیاژ
|قطر ( میلی متر)
|ضخامت (میلی متر)
|طرح رو
|طرح پشت
|250 ریالی
|2.8
|مس ، آلومینیوم و نیکل
|18.5
|1.26
|عبارت جمهوری اسلامی ایران در بالا، مبلغ اسمی سکه در وسط و سال ضرب در پایین
|مدرسه فیضیه
|500 ریالی
|3.9
|مس ، آلومینیوم و نیکل
|20.6
|1.41
|عبارت جمهوری اسلامی ایران در بالا، مبلغ اسمی سکه در وسط و سال ضرب در پایین
|آرامگاه سعدی
|1000ریالی
|5.8
|مس ، آلومینیوم و نیکل
|23.7
|1.62
|عبارت جمهوری اسلامی ایران در بالا، مبلغ اسمی سکه در وسط و سال ضرب در پایین
|پل خواجو
گفتنی است، پولهای فلزی قبلی کماکان در جریان خواهند بود و مطابق ارزش اسمی آنها قابل مبادله هستند.
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