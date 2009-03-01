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۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۵۸

سکه 100 تومانی از امروز وارد بازار شد

سکه 100 تومانی از امروز وارد بازار شد

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز سکه های 1000 ریالی را در اختیار بانکها قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور کاهش قیمت تمام شده ضرب پولهای فلزی در جریان و نیز تسهیل در مبادلات روزمره مردم ، اقدام به تغییر طرح و کوچک تر کردن اندازه سکه های 250 ، 500 ریالی و همچنین ضرب سکه 1000 ریالی کرده است.

این سکه ها از روز یکشنبه مورخ 11/12/1387 در اختیار بانکها قرار گرفت. ویژگیهای این سکه ها به شرح ذیل است:

نوع سکه وزن ( گرم)  آلیاژ قطر ( میلی متر) ضخامت (میلی متر) طرح رو طرح پشت
250 ریالی           2.8 مس ، آلومینیوم و نیکل       18.5           1.26 عبارت جمهوری اسلامی ایران در بالا، مبلغ اسمی سکه در وسط و سال ضرب در پایین   مدرسه فیضیه
500 ریالی          3.9 مس ، آلومینیوم و نیکل        20.6            1.41 عبارت جمهوری اسلامی ایران در بالا، مبلغ اسمی سکه در وسط و سال ضرب در پایین  آرامگاه سعدی
1000ریالی          5.8 مس ، آلومینیوم و نیکل       23.7            1.62 عبارت جمهوری اسلامی ایران در بالا، مبلغ اسمی سکه در وسط و سال ضرب در پایین پل خواجو

گفتنی است، پولهای فلزی قبلی کماکان در جریان خواهند بود و مطابق ارزش اسمی آنها قابل مبادله هستند.

کد مطلب 841431

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