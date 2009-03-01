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۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۴۹

سالانه 25 تن فرسایش خاک در شرق گلستان رخ می دهد

سالانه 25 تن فرسایش خاک در شرق گلستان رخ می دهد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی گلستان گفت: سالانه 20 تا 25 تن فرسایش خاک در مناطق شرقی استان رخ می دهد.

به گزارش  خبرنگار مهر در گرگان، صفر قلی خواجه عصر یکشنبه در نشست خبری با رسانه های گروهی به مناسبت هفته منابع طبیعی افزود: این فرسایش خاک موجب از بین رفتن پوشش گیاهی و خاک حاصلخیز می شود و برای مقابله با آن باید از منابع ملی صیانت شود.

وی تخریب و تجاوز به عرصه های طبیعی را از دیگر مشکلات بیان کرد و اظهار داشت: فقط در نیمه اول سال جاری، 78 هکتار از عرصه های ملی استان تجاوز و تخریب شد که از این شمار 19 هکتار در بخش جنگل و 59 هکتار تجاوز و تخریب مربوط به مراتع استان صورت گرفته است.

وی یادآور شد: همچنین در این زمینه 41 فقره پرونده در زمینه تجاوزات به جنگل تشکیل شده و حدود 10 هکتار از اراضی جنگلی و 15 هکتار مراتع  از دست متصرفان خلع ید شد.

به گفته خواجه، در مجموع روند تخریب عرصه های طبیعی در استان رو به کاهش است و برخی از تخریبها ناشی از اجرای طرحهای عمرانی یا واگذاریهای به دستگاهها که اجتناب ناپذیر است و پیشنهاد می شود تا دستگاهها خسارات وارده را جبران کنند تا بخشی از حوزه جایگزین شود.

وی افزود: تاکنون برای بیش از 70 درصد عرصه های طبیعی  معادل یک میلیون و 200 هزار هکتار از عرصه های جنگلی و مرتعی استان به نام دولت سند صادر شده است.

مدیرکل منابع طبیعی گلستان بیان داشت: درحال حاضر بیش از 100 هزار هکتار اراضی اختلافی بین این دستگاه، مردم و بنیاد وجود دارد که مشغول رفع مشکل هستیم.

وی از شناسایی 259 محدوده عرفی در مراتع استان خبر داد و گفت: برای 176 فقره از این محدوده ها طرح مرتعداری تهیه شد و بخشی نیز به اتحادیه های تعاونی واگذار شده است.

وی عنوان کرد: منابع طبیعی بستری مناسب برای گردشگری است و تعدیل آب و هوا، مقابله با خشکسالی از دیگر مباحثی است که در درون آن نهفه است.

کد مطلب 841433

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