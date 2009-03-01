صادرات محصولات ایران با برند حلال 700 میلیون دلار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرید اجلالی امروز در همایش بررسی برند حلال در ایران و جهان، چالشها و راهکارها در تهران گفت: در سال 2005، ارزش بازار جهانی فعالیتهای اقتصادی حلال اعم از غذایی و غیرغذایی بالغ بر 2.1 تریلیون دلار معادل 2 هزار میلیارد دلار در سال برآورد می شود که ارزش بازار جهانی غذاهای حلال 547 میلیارد دلار معادل 27.5 درصد کل فعالیتهای اقتصادی برند حلال را شامل می شود.

معاون وزیرجهاد کشاورزی با بیان اینکه ایران از مزیتهای بالقوه ای برای موفقیت در بازارغذای حلال برخوردار است، افزود: برای ورود به این بازار باید تدابیری اتخاذ شود تا سهم بیشتری از بازار 547 میلیارد دلاری غذای حلال در دنیا را بدست آوریم.

وی تصریح کرد: در سه سال گذشته بالغ بر 260 میلیون دلار مواد غذایی حلال از کشور ایران به کشورهای غیراسلامی صادر شده و اگر به کارگیری برند حلال در محصولات صادراتی ایران جایگاه خود را پیدا نماید، به طور قطع سهم بزرگی از این بازار عاید تولیدکنندگان ایرانی می شود و در صورت توجه به نشان حلال در تولیدات مواد غذایی صادرات محصولات با برند حلال به بیش از 700 میلیون دلار می رسد.

اجلالی اظهارداشت: در حال حاضر 24.6 درصد یعنی 1.6 میلیارد نفر از جمعیت 6.5 میلیاردی جهان را مسلمانان تشکیل می دهند و با توجه به اینکه تا سال 2025 میلادی 30 درصد جمعیت جهان را مسلمانان تشکیل می دهند این امر بیش از بیش مورد توجه جامعه جهانی به خصوص مسلمانان قرار گرفته است.