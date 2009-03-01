مهمترین مزیت نسل جدید توربینهای بادی دانش بومی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهندس محمدجواد محمدی زاده ظهر امروز در مراسم رونمایی از پروژه ملی بادران (نسل جدید توربینهای بادی در جهان) افزود: توربین ملی بادران یک رهاورد علمی برای نظام اسلامی است.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: امروز مهمترین افتخار ایران وجود فرهیختگان و دانشمندان و کارآفرینانی است که می توانند توربین هایی را بسازند که نه تنها در کشور بلکه در جهان نیز متمایز و متفاوت است.

محمدی زاده راندمان بالای این توربین را وجه تمایز با توربینهای فعلی موجود در دنیا معرفی کرد و افزود: چون قدرت الهی در اندیشه های بلند علم و دانش ما جاری و ساری است برای دانش محوران ایران اسلامی تمام نشدنی است.

وی با اشاره به پیشتازی ایران در سابقه تاریخی خود مبتنی بر استفاده از انرژی باد خاطرنشان کرد: امروز نسل جدید توربین های باید که محصول تلاش متخصصان خراسانی است در جهت احیای اندوخته فکری نیاکان این مرز و بوم پیش رفته است.

محمدی زاده اذعان داشت: امروز این توربین به این دلیل از اهمیت بالایی برخودار است که محور اصلی آن انرژی رایگان باد قرار گرفته که آثار مخرب زیست محیطی نیز به دنبال ندارد.

استاندار خراسان رضوی تنوع در تولید انرژی را یک ضرورت مدیریتی معرفی کرد و تاکید کرد: باید در بحث انرژی اهمیت کار بر تولید انرژی متکثر و متعدد بنا شود.

وی گفت: سرمایه گذاری در دالانهای موجود در شرق کشور با محوریت انرژی باد می تواند بسیار مثمرثمر باشد تا آنجا که 40 هزار مگاوات امکان تولید برق در کشور را مهیا کند و امروز ساخت این توربین بر این موضوع صحه می گذارد.

محمدی زاده بیان داشت: با توجه به اینکه ایران در ساخت سد جزء 4 کشور برتر دنیاست امید است که در ساخت نیروگاه و مباحث تولید انرژی مفید و استفاده بهینه از آن جزء 4 کشور برتر دنیا شود.

وی همچنین حضور بخش غیردولتی در ساخت توربین ملی بادران را ارزش والای این کار معرفی کرد.